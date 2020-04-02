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Bakan Kurum'dan Samsun'daki projelere tam destek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 'video konferans' yöntemiyle 'Kentsel Dönüşüm' ve 'Gülsan Sanayi Sitesi' başta olmak üzere birçok projeyi masaya yatırdı.

02.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:57
Bakan Kurum'dan Samsun'daki projelere tam destek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 'video konferans' yöntemiyle 'Kentsel Dönüşüm' ve 'Gülsan Sanayi Sitesi' başta olmak üzere birçok projeyi masaya yatırdı. Bakan Kurum, "Her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede başta Kentsel Dönüşüm ve Gülsan Sanayi Sitesi olmak üzere birbirinden önemli projeleri masaya yatırdı. Bakan Murat Kurum, "Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştireceğiniz tüm projelere her türlü desteği vermeye hazırız. Samsun'a ve Samsunlulara selam olsun" ifadelerini kullandı.

2020 yılında faaliyete geçiyorlar

Başkan Mustafa Demir, beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile adeta bir 'mini zirve' gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Başkan Mustafa Demir, 2020 yılı içerisinde faaliyete geçecek projelerle ilgili bilgi verdi.

Kentsel Dönüşüm, Gülsan, Katlı Otopark

Başkan Mustafa Demir, gerçekleştirilen toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sayın Bakanımıza, İlkadım ve Canik ilçelerimizde gerçekleştireceğimiz Kentsel Dönüşüm ile Gülsan Sanayi Sitesi'ni Toybelen bölgesine taşımayı planladığımız projenin, şehrimiz için önemini anlattık. Ayrıca katlı otopark gibi diğer Bakanlığı ilgilendiren projeleri değerlendirdi. Bu yıl içerisinde temellerini atacağımız projelerimizin Samsun için ne kadar önemli olduğunu, şehrimize büyük değer katacağını Bakanımıza bir kez daha ilettik" diye konuştu.

Çevre Bakanı Kurum'dan yakın ilgi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u projeleri incelemek üzere Samsun'a davet ettiklerini de söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Sayın Bakanımız, söz konusu projelerimizle çok yakından ilgilenmektedir. Bu son görüşmemizde de ne kadar ilgili olduğunu bizlere verdiği tam destek ile bir kez daha görmüş olduk. Sayın Murat Kurum başta olmak üzere tüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine şehrimiz çalışmaları ve projelerine verdikleri destekten dolayı Samsun halkı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Samsun'u geleceğe taşıyacak projeler

Göreve geldiği günden bu yana Samsun için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi: "Bakanımızın, milletvekillerimizin de desteği ile Samsun'a değer katacak, şehrimizi geleceğe taşıyacak birçok projemizi hayata geçireceğiz. Tek bir amacımız var o da Samsunumuza katkı sağlamak, vatandaşlarımıza çok daha mutlu ve huzurlu bir Samsun inşa etmektir."

"Desteğimiz tam, Samsunlulara selam olsun"

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, video konferans görüşmesinin sonunda, "Samsun'da, Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştireceğiniz tüm projelere gerekli desteği veriyoruz. Projelerin bir kısmının 2020 yılında ihalelerini gerçekleştireceğiz. Tüm ekibimle birlikte sizin nezdinizde Samsun'a ve Samsunlular'a selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcınız olsun" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, Murat Kurum, Samsun, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Kurum'dan Samsun'daki projelere tam destek - Haberler

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