Haberler » Güncel » Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması - Haber

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

19.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:48 Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden termik santrallere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bürokratlarımız ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantımızda değerlendirdik. Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" dedi. - ANKARA

Murat Kurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:46   İSTANBUL'DA YENİ YIL HAZIRLIKLARI - Haber
23:46   Tarihçi İlber Ortaylı'dan Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla konferans - Haber
23:44   Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü - Haber
23:42   Sigarayla savaşanlar ödüllendirildi - Haber
23:40   Yoldan çıkan tır 15 metrelik şarampole sürüklendi - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 23:48:43