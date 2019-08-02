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Bakan Kurum'dan Vali Nayir'e ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

02.08.2019 11:47 Bakan Kurum'dan Vali Nayir'e ziyaret
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
Vali Nayir tarafından karşılanan Kurum, valilik şeref defterini imzaladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 20 dakika süren ziyarette Nayir, Kurum'a kentle ilgili bilgi verdi.
Daha sonra valilik toplantı salonunda düzenlenen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katılan Bakan Kurum, ilde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı.
Toplantıda Kurum ve Nayir'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar ve Fatma Varank, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve kurum müdürleri de yer aldı.
Bakan Kurum'un geçen ay Karasu ve Kocaali ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kaymasından etkilenen bölgelerde de inceleme yapması bekleniyor.

Ahmet Hamdi Nayir, Murat Kurum, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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