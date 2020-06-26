BAKAN KURUM, DENİZ UÇAĞIYLA PROJELERİN YAPILACAĞI ALANLARIN ÜZERİNDE UÇTU

Bakan Kurum, Bursa'daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı (2)DENİZ UÇAĞIYLA PROJELERİN YAPILACAĞI ALANLARIN ÜZERİNDE UÇTUÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Körfezi'nde bulunan deniz uçağıyla kentin çeşitli noktaları ve yatırım...

26.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:29
Bakan Kurum, Bursa'daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı (2)
DENİZ UÇAĞIYLA PROJELERİN YAPILACAĞI ALANLARIN ÜZERİNDE UÇTU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Körfezi'nde bulunan deniz uçağıyla kentin çeşitli noktaları ve yatırım yapılacak alanlar üzerinde uçtu. Bakan Kurum, uçuş sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Millet bahçesi yapılacak alanın İzmit'e büyük bir değer katacağını belirten Bakan Kurum, 'Bugün hem Kocaeli'mizin sorunlarını birlikte istişare ettik, hem de projelerimizi yerinde görme fırsatımız oldu. Büyükşehir belediyemize ait deniz uçağımızla ki, Türkiye'de 3 uçaktan bir tanesi, hakikaten Kocaeli'mizin geneline ilişkin tüm alanları görme fırsatı bulduk. Millet bahçemizi yerinde inceledik ki, 200 bin metrekarelik, sulak alanı da içine aldığınızda 1 kilometrekareye ulaşan bir millet bahçesi. Havadan da gördük. Yapıldığı zaman hakikaten Kocaeli'mize çok büyük değer katacak, vatandaşımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği önemli bir alan olacaktır. Ardından İzmit ilçemizdeki kentsel dönüşüme alınan Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm alanını yine havadan gördük. Orada da TOKİ eliyle hakikaten İzmit'imize, Kocaeli'mize yakışacak çok önemli bir projeyi inşallah yıl sonu başlatmış olacağız.' dedi.
Deniz uçağı ile denetimlerin Marmara bölgesi geneline yayılacağını belirten Bakan Kurum, 'Kömürcüler OSB'nin kaldırılması sürecini, yönetimiyle de istişare ettik. Dilovası'nın hem OSB'nin bulunduğu alan ve yanında yine Tavşancıl bölgesinin üst kısmında kalan alanda rezerv konutları yapmak suretiyle yeniden inşa edeceğiz. Tabii bir taraftan da deniz uçağımız ile denizlerimizde, kıyılarımızda, adalarda, Kocaeli bölgemizdeki, körfezimizdeki tüm alanlardaki denetime şahit olduk. Burada belediyemiz eliyle denetimi yürütüyoruz. Gemilerin bıraktığı atıklardan, sintinelere, yine adalardaki kirliliklere, bölgedeki tesislerin hem hava hem de deniz kirliliğine ilişkin denetimlerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon TL cezai işlem uyguladık. İnşallah yapacağımız çalışma ile bu bölgeyi büyüteceğiz ve tüm Marmara bölgesinde denizimizde kirletme unsuru ne varsa, bu unsurlara cezai işlemi havadan yapabilecek uçağımızla birlikte, belediyemiz ile bu ortak çalışmayı yürüteceğiz. Bu çerçevede denizlerimizi ve kıyılarımızı temiz tutacak adımları atacağız' diye konuştu. BAKAN KURUM, DENİZ UÇAĞIYLA PROJELERİN YAPILACAĞI ALANLARIN ÜZERİNDE UÇTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

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