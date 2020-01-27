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Bakan Kurum depremin vurduğu Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük hasar gören Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde incelemede bulundu.

27.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:22Bakan Kurum depremin vurduğu Çevrimtaş köyünde inceleme yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük hasar gören 'ın ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde incelemede bulundu.
Beraberinde Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde iki vatandaşın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın oluştuğu köye gelen Kurum, köylülerle görüştü.
Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tespitlerini yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini almak için köye geldiğini söyledi.
Köyde 19 evin ve onlara bağlı ahırların yıkıldığını aktaran Kurum, köy halkının ihtiyaçlarını karşılayacak tek katlı, yanında ahırların olduğu konutların inşaasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Kurum, Sivrice ilçesinde de yeni konutların yapılacağını bildirerek, ilçede ilk etapta 250 konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kuracaklarını sözlerine ekledi.
Bu arada, köy yakınlarındaki bazı yollarda da deprem nedeniyle yarık oluştuğu öğrenildi.

Murat Kurum, Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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