Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan toplu konut alanlarında incelemelerde bulundu.

18.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan toplu konut alanlarında incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasarlı olduğu için evleri yıkılan depremzedeler için yapılan toplu konut şantiye sahalarında incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Bizmişen, Sürsürü, Mustafapaşa Mahallesi ile Karşıyaka ve Çatalçeşme toplu konut şantiye sahalarını gezen Kurum, bir araya geldiği depremzedelerin taleplerini dinledi.
Bakan Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar ile kurum ve kuruluş yetkilileri eşlik etti. Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutları inceledi

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane’de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa’dan İsrail’e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Son Dakika: Türkiye’de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Haberler››Güncel››Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutları inceledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:05: Balkanlar'da yeniden artan Kovid-19 vakaları ile bazı önlemler de geri döndü - Haber 21:04: Bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı - Haber 21:03: Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor - Haber 21:03: Kayseri'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı - Haber 21:00: Şelale Deresi görenleri mest ediyor - Haber 20:39: Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti - Haber 20:36: Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:37: Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti - Haberler 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber