Bakan Kurum, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırıyı kınadı Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı diledi.
08.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:08
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hain terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlediği alçak saldırıda şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel