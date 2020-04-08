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Bakan Kurum, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırıyı kınadı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı diledi.

08.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:08
Bakan Kurum, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırıyı kınadı Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı diledi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hain terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlediği alçak saldırıda şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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