Bakan Kurum: "Dönüştürülmesi Gereken 6.7 Milyon Konutu 20 Yılda Bitirip Tamamlamak İstiyoruz"

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de dönüştürülmesi gereken toplam 6.7 milyon konutu da 20 yıllık süreçte bitirip tamamlamak istiyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da muhtarlar toplantısına katıldı. Sözlerine muhtarların Regaip Kandili'ni kutlayarak başlayan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm konusunda açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, "Üsküdar'daki 2B arazimiz ve aynı şekilde Kirazlıtepe bölgesinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ilgili bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz Sayın Başkanımız gitti orada vatandaşlarımıza söz verdi, biz o söz neticesinde dedik ki biz Mart ayında buraya başlayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta Kirazlıtepe'de temelimizi atacağız ve bunlar da ruhsatları hayırlı uğurlu olsun. Üsküdarımızda yıllardır süren 2B sorununu nihayet mutlu sonla bitirdik. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızı ilgilendiren sorunun çözümüne ilişkin bu problemler önemliydi. Bu bölgedeki kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz hem 2B hem de mülkiyet problemlerine ilişkin tüm sorunları etap etap, kısım kısım inşallah çözüyor olacağız. Bu 40 yıllık problemi çözdük ve bunu sayın başkanımızın gece gündüz Üsküdarımız için yapmış olduğu takiple bizler de ona destek olduk ve o problemleri bir bir hallediyoruz" dedi.Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bu bölge yaklaşık 180 bin metrekare ve o bölge içerisinde 566 yapı bulunuyor bölgemizde ve bin 600'e yakın bağımsız bölüm. İçerisinde tam 10bin vatandaşımız yaşıyor. Ancak 57 yıldır kamu sorunları ile çözülmediği Kirazlıtepe bölgesinde Bakanlık olarak artık biz belediyemiz ile iş birliğine giriyoruz ve yapım sürecini başlatıyoruz. Bakanlık olarak bu bölgede yürütülen uygulamaların hızlı bir şekilde yürütülmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Üsküdar Belediye Başkanlığımızla protokol yaptık. Bu kapsamda alanda yer alan yapıların yerine örnek yerleşim yeri inşa ediyoruz. Bu proje ile 124 blokta zemin artı 3'ü, 4'ü geçmeyecek şekilde çok önemli 184 bin metrekare inşaat alanı üretiyoruz. Proje ve yapım maliyetleri olarak da Bakanlık olarak her türlü desteği Üsküdar'a, Kirazlıtepe'ye veriyoruz. Biz bu dönüşüm projesinin İstanbul'un siluetine, Üsküdar'a uygun olması için varımızı yoğumuzu, tüm enerjimizi buraya veriyoruz. Finansal olarak desteğimizi veriyoruz. Bunları da yaparken tamamen vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapıyoruz. Dolayısıyla yerinde dönüşüm yaklaşımı kapsamında hiçbir hak sahibimizi alanın dışına göndermiyoruz. Herkesin anlaşması halinde alan dışından kimseyi buraya getirmiyoruz. Bütün sosyal dokuyu koruyacağımız bu projede yüzde 50 de yeşil alan ayırıyoruz. O binaların içerisinde yeşil alanlarımız, meydanlarımız, peyzaj alanlarımız, bisiklet yollarımız olacak. Yatay mimari ve sosyal donatı alanlarıyla şehri, Kirazlıtepe'yi her anlamda dönüştüreceğiz. Konut ticaret alanları ile birlikte iki tane okul, bir sağlık ocağı, bir tane de cami inşaatı gerçekleştirmek istiyoruz. Konutlarla birlikte konutlardaki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal donatıları da yapıyoruz" diye konuştu.Son 16 yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul'a 92 milyar liralık yatırım yaptığını açıklayan Bakan Kurum, "İstanbul'da yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarımızın önünü açtık. Toplamda 137 milyar liralık 165 adet projenin Çevre Etki Değerlendirme raporunu vermek suretiyle projelerin yapılmasına onay verdik. Valiliklerimiz 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli alan ve bina varsa bize bildirecekler. Biz de vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde dönüşüm ve yatay mimari çerçevesinde her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1.5 milyon ve Türkiye'de dönüştürülmesi gereken toplam 6.7 milyon konutu da 20 yıllık süreçte bitirip tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL