Bakan Kurum Duyurdu: Cumartesi Günü İstanbul'da 5 Millet Bahçesi Açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumartesi günü İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane olmak üzere 5 millet bahçesinin açılışının yapılacağını duyurdu.
CUMARTESİ GÜNÜ 5 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirterek, Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin açılacağını açıkladı.
"İSTANBUL'A 1,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRACAĞIZ"
Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak. "Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracaklarını açıkladı.
Murat Kurum,İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:37