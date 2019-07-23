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Bakan Kurum, Düzce'de sel bölgesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

23.07.2019 16:10 Bakan Kurum, Düzce'de sel bölgesini ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin meydana geldiği Düzce'ye geldi. Düzce merkezinde bulunan AFAD Müdürlüğüne gelen Bakan Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerden brifing aldı. Kurum daha sonra, selden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünü ziyaret etti. Kurum, burada incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi. - BOLU

Murat Kurum, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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