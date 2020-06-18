Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi

Elazığ ve Bingöl depremi ile ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Elazığ depreminin ardından yapımına başlanılan konutları yerinde inceledi.

Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi
18.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:46
Elazığ ve Bingöl depremi ile ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Elazığ depreminin ardından yapımına başlanılan konutları yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Elazığ'a geldi. Elazığ'da ilk önce valiliğe geçen Bakan Kurum, Elazığ ve Bingöl'de yaşanan depremlerle ilgili son durum hakkından bilgi verdi. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindekiler 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası yapımına başlanan konut alanlarını inceledi. İlk olarak Elazığ'da Bizmışen bölgesinde kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan deprem konutlarına giden Bakan Kurum incelemelerde bulundu. Ardından yapımı devam eden konut alanlarını gezen Kurum, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum'a Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Metin Bulut ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. Saha incelemesi sonrası Bakan Kurum kentten ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Kurum, Bingöl, Elazığ, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi Haber
Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti Haber
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti
Bursa’da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı Haber
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Haberler››Politika››Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

00:51: Tır şoförü seyir halindeyken uyudu, ortalığı birbirine kattı - Haberler 00:47: John Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili hangi iddialar yer alıyor? - Haberler 00:45: İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutuklandı - Haberler 00:36: Son dakika haberi | Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı. - Haberler 00:32: Konya'da sünger ve kauçuk fabrikasında yangın - Haberler 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı 23:06: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz - Haberler 22:43: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti - Haberler 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi