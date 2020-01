Bakan Kurum: "Elazığ'daki bütün binalar taranıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde depremde evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, alınan veriler ışığında yapılması gerekenleri bütün kuruluşlarla birlikte kararlaştırdıklarını söyledi."Elimizde Elazığ 'a ilişkin bütün envanter var." diyen Kurum, şöyle devam etti:"Bu envanter ışığında artık önümüzdeki yıllarda belediyemiz, etaplar halinde dönüşümü bakanlığımızla beraber gerçekleştirecek. Binada sallanma, esneme ve yıkılma tehlikesine ilişkin lazer tarayıcılarla bütün binalarımızı saniyede 2 milyon nokta atışıyla, ölçüm yapıyoruz."Beton ve demire ilişkin alınan numuneleri laboratuvar ortamında incelediklerini vurgulayan Kurum, "Bütün ağır ve orta hasarlı binalar yazılımla sisteme yüklendi. Elazığ'da 380 bin konut taranıyor. Bütün Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz." diye konuştu.Kurum, daha sonra yıkımı gerçekleştirilecek alanlarda incelemede bulundu.3-4 günde net tabloyu göreceğizSürsürü Mahallesi'nde hasar gören binaları inceleyen Bakan Kurum, İrtibat Bürosunda çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, mahallede hasar tespit çalışmalarının süratle devam ettiğini, şuan itibariyle Elazığ'da 70 yıkık, 1564 ağır hasarlı, 1135 orta hasarlı, 219 acil yıkılacak binanın olduğunu, acil yıkılacak binalarla ilgili yıkım sürecini başlattıklarını söyledi.Sivrice ilçesinde ve Elazığ merkezde acil yıkılacak binalara ilişkin süratle tedbirleri alarak bu binaların da yıkımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, Malatya'da tamamladıkları ön hasar tespit çalışmalarına göre, 503 yıkık, 4 bin 474 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak konutun bulunduğunu belirtti.Sürsürü Mahallesi'nde Dilek ve Petek Sitesi'ne ilişkin yerinde kentsel dönüşüm projesi yapacaklarını aktaran Kurum, yerinde ve hızlı bir kentsel dönüşüm sürecini gerçekleştireceklerini bildirdi.İhtiyaca göre proje sayısı artırılacakHer iki sitenin de yıkımlarının süratle devam edeceğini, Mustafa Paşa Mahallesi'nde de yerinde dönüşüm yapacaklarını anlatan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:"Dün incelemelerini yaptığımız ki bizim verilerini aldığımız ve coğrafi bilgi sistemleri bünyemizdeki haritalarımıza işliyoruz. Mahalle mahalle tüm Elazığ'da ağır hasarlı binaların yoğunluğu neredeyse o yoğunluğun olduğu alanlara gitmek suretiyle o alanlarda da yerinde kentsel dönüşüm sürecini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Abdullah Paşa Mahallesi'nde hem ağır hem orta hasarlı binaların yoğunlukta olduğu bir mahalle. Burada da yerinde bir dönüşüm projesi uygulayacağız. Ağır hasarlı binaların ve orta hasarlı binaların da olduğu projeyi orada uygulacağız. Sivrice'deki çalışmalarımız devam ediyor. Karşıyaka Mahallesinde iskan konutlarının dönüşüm sürecini başlattık."Bir master plan yaptıklarını bildiren Kurum, bu çerçeve 10 bin konutluk yeni bir uydu kent diyebilecekleri Elazığ'a ve bölgeye yakışacak, içerisinde her türlü sosyal donatının, bahçesinin, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu bir projeyi tasarladıklarını ifade etti.Etaplar halinde ihtiyaca göre proje sayısını artıracaklarını anlatan Kurum, kurdukları dönüşüm ofislerinde vatandaşları tek tek dinlediklerini bildirdi.Bakan Kurum, "Yerinde istiyorlarsa yerinde, rezerv alanında istiyorlarsa rezerv alanında ya da elimizdeki bitmiş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki konutlardan istiyorlarsa da dönüşümü hızlı bir şekilde yapacak şekilde görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede süreci yönetiyoruz." diye konuştu.Tarım köy uygulamalarını projelendirme çalışmalarında son safhaya geldiklerini anlatan Kurum, gelecek haftadan itibaren kalıcı konutların ihale sürecini başlatacaklarını, şubat ayı sonuna kadar ihale eyi yapıp sonuna kadar Elazığ ve Malatya'da Cumhurbaşkanının talimatlarıyla sağlam ve güvenli binaları tamamlayacaklarına işaret etti.Hasar tespit çalışması Bir gazetecinin "Hasar tespit çalışmaları ne zaman bitecek?" şeklindeki soruya Kurum, hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da 15 bin binaya ulaştıklarını aktardı.Kurum, şöyle devam etti:"Elazığ merkezde bağımsız bölüm sayısı 93 bin civarında. Bina bazında yüzde 50'yi geçtik. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bine yakın ekibimiz var, bir taraftan da ekip sayısını artırıyoruz. 3-4 gün içerisinde Elazığ'daki tabloyu net bir şekilde göreceğiz. O tabloya göre de hem kalıcı konutlarımızın sayısını gerçekleştirmiş olacağız hem yerinde yapacağımız projeleri, aldığımız veriler ışığında haritamıza işleyerek o haritada yerinde yapılması gerekiyorsa yerinde, rezerv alanında üretilmesi gerekiyorsa rezerv alanında üretiyor olacağız. 4-5 gün içerisinde süreç tamamlanmış olduğunda vatandaşlarımızın hasar tespit raporlarına itiraz süreci var. İtiraz süreciyle de birlikte hak sahibi çalışması AFAD tarafından başlatılmış olacak. Daha sonra da kalıcı konutlarımızın inşası ve hak sahipliği süreci olacak."Vatandaşı bilgilendirmek için call center kurulacakKurum, her gün gece saat 02-03'lere kadar koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve sahada gördükleri eksiklik ve problemlerin giderilmesi için istişarelerde bulunarak çeşitli kararlar aldıklarını anlattı.İçişleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla ortaklaşa bir broşür hazırlayacaklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:"Bu broşür çerçevesinde ağır hasarlı binalara girilmemesi ve ağır hasarlı binalarla ilgili yapılması gerekenleri, yine orta hasarlı ve az hasarlı binalarla ilgili de yapılması gerekenleri açıklayan, bilgilendiren, vatandaşlarımızın AFAD'ımıza, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze nasıl ulaşacak, nasıl bilgi alacak, kira yardımı, taşınma yardımı nereden alınır, ne kadar alınır gibi bilgileri içeren bir broşür oluşturuyoruz. Sürecin daha hızlı yönetilebilmesi amacıyla hasar tespit çalışmalarımızı vatandaşımıza bilgilendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir call center kurulacak ve call center çerçevesinde vatandaşlarımız detaylı bir şekilde bilgilendirilecek. Hasar tespiti yaptıkça vatandaşlarımızı her gün arayacağız, her gün bildireceğiz ki bir bilgi kirliliği olmasın."Kentsel dönüşüm çalışması Kentsel dönüşüme ilişkin Valiliklere gönderdikleri genelgeler doğrultusunda gelen veriler ışığında Türkiye'de toplam 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiği, bunlardan 1.5 milyonunun acil öncelikli konut olduğunu belirlediklerini aktaran Kurum, bu çerçevede bakanlık olarak her yıl 300 bin konutu, 5 senede de 1,5 milyon binayı dönüştürme hedefi ortaya koyduklarını anımsattı.Kurum, "Yerinde, gönüllü, hızlı yapacağız dedik ve bu çerçevede 81 ilimizde sürecimizi başlattık. 300 bin konutu yılda 50-60 binini bakanlık olarak biz yapacağız ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle 4 milyar liraya kadar, faizi de yüzde 50'ye kadar hibe vermek suretiyle, yine yerel yönetimlerimize vereceğimiz destekler, işte Meclisimizde güçlendirmeye ilişkin kanun çalışması yapılmaktadır. Kalanı da vatandaşlarımızla birlikte her yıl 300 bin konutu dönüştürerek 5 yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz. 2019 yılı itibariyle bakanlık olarak 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümünü başlattık. Her yıl en az 50-60 bin konutluk projeyi, sadece kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapıp inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde depreme daha hazır ülke olmak adına adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız." değerlendirmesinde bulundu.