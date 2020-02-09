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Bakan Kurum: "Elazığ eskisinden daha güzel olacak"

Elazığ'da mahalle sakinleriyle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ ve Malatya genelinde yapılması gerekenlerle ilgili her türlü tedbiri alıp, sahada sizlerle birlikte olmaya gayret gösterdik.

09.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:45Bakan Kurum:
'da mahalle sakinleriyle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ ve genelinde yapılması gerekenlerle ilgili her türlü tedbiri alıp, sahada sizlerle birlikte olmaya gayret gösterdik. Bu süreç bitene kadar Elazığ'a gelmeye gitmeye, sizin sorunlarınızı çözmeye gayret göstereceğiz. İnşallah Elazığ eskisinden daha güzel olacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşanan 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki çalışmaları yerinde takip edip vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bugün depremin ağır hasar verdiği yerlerden Mustapaşa Mahallesi sakinleriyle bir düğün salonunda bir araya gelen Bakan Kurum, yapılacak olan kentsel dönüşüm ve hasarlı binalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Kurum'a Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgililer eşlik etti.
"ELAZIĞ ESKİSİNDEN GÜZEL OLACAK"
Depremin olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ve ekibiyle birlikte 3 saat sonra Elazığ'da olduklarını anımsatan Bakan Kurum, "O günden bugüne Elazığ ve Malatya genelinde yapılması gerekenlerle ilgili her türlü tedbiri alıp, sahada sizlerle birlikte olmaya gayret gösterdik. Bu süreç bitene kadar Elazığ'a gelmeye gitmeye, sizin sorunlarınızı çözmeye gayret göstereceğiz. İnşallah Elazığ eskisinden daha güzel olacak. Elazığ'da yaşayanlar eskisinden daha mutlu ve huzurlu olacak. Biz milletvekillerimizle, belediye başkanımız ve teşkilatımızla birlikte inşallah gece gündüz çalışarak sizlere bu hizmeti yapmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Toplantı sonrasında Bakan Kurum, beraberindekilerle yıkım yapılan ve yapılacak olan mahalleleri de gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi.
(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Murat Kurum, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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