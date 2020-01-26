Bakan Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
"Elazığ
merkez ve Sivrice
ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik."
"Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir."
"500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz."