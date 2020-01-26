Haberler » Güncel » Bakan Kurum: 'Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349... - Haber

Bakan Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

26.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:27
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
" merkez ve ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik."
"Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir."
"500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz."
Bakan Kurum:

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48  Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
14:47  İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
14:41  Kartal Belediyesinden Elazığ ve Malatya'ya yardım eli
14:46  Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti
14:45  Malatya'da, deprem anı kamerada
26.01.2020 14:54:50