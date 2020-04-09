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Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden konut çalışmalarını video konferans yöntemiyle denetledi.

09.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:25
Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya 'da devam eden konut çalışmalarını video konferans yöntemiyle denetledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korona virüse karşı tedbirlerimizi milletimizin desteğiyle en üst düzeyde alırken şehirlerimizdeki projelerimizi de yakından takip ediyoruz. Elazığ ve Malatya'daki çalışmalarımızı video konferans ile inceledik. İnşallah vatandaşlarımızı yıl sonuna kadar evlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. Kurum, "Elazığ ve Malatya'da depremzede vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmak için projelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde de konutlarımızı bitiriyor olacağız. Şuan itibariyle Elazığ'da bin 600 konut fili olarak sahada inşaları devam etmektedir. Elazığ ve Malatya'da bin 700'lik konut projemiz sahada devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını bir an önce saracağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Kurum, Malatya, Elazığ, Güncel
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