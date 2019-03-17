Bakan Kurum: "En Acil Alanlardan Başlamak Suretiyle Bu Dönüşümü Yapmak İstiyoruz.

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Bakan Kurum: "En acil alanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. İnanın terör kadar önemli"ÇANAKKALE - Çanakkale'de Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem riski taşıyan, gerçekten yıkılma tehlikesi olan binaları hızlı bir şekilde dönüşüme uğratmak zorundayız. Bu çerçevede de biz 81 il valiliğimize de genelge yolladık. En acil alanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. İnanın terör kadar önemli. Biz istiyoruz ki başka annemiz ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. O yüzden burada el birliği içerisinde hep birlikte bu kentsel dönüşümü yönetmek zorundayız" dedi Çanakkale'de İsmetpaşa Mahalesi'nde Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Toplantı da AK Parti iktidarı olarak son 17 yılda Çanakkale'ye toplam 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle toplam 3 bin 10 konut yaptıklarını ifade etti.Bakan Kurum, "Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye çapında 50 bin konutluk bir proje başlattık. Vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri projemizi 67 ilimizde başlattık. 240 aya varan vadelerimiz var. Bu sosyal konutlardan Çanakkale'mizde de İntepe bölgemizde inşa ediyoruz. 583 lira taksitle bu konutlardan vatandaşlarımız alabiliyorlar. Vatandaşlarımızı uygun ödeme seçenekleriyle, devlet güvencesiyle, sağlam, o yatay mimari anlayışıyla mahalle kültürü anlayışıyla uygun konutlara sahip olacaklar. Bugüne kadar başvuru sayısı 200 bini aştı. İnşallah o başvurular çerçevesinde de 81 ilimize uzatmak suretiyle yatay mimariyi, o bizim mahalle kültürü anlayışımızı, içinde yeliş alanların olduğu, o şehirleşme anlayışını tüm illerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki o mahalle anlayışı devam etsin, gelecek nesillere aktarılsın" şeklinde konuştu.Toplu Konut İdaresi ile 210 bin vatandaşı ilgilendiren bir kampanya başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bu kampanyada, Toplu Konut İdaresi'nden ev almış kardeşlerimiz borçlarını ödemek kaydıyla yüzde 22 indirim hakları var ve 19 Nisan'a kadar bu kampanyamız devam ediyor. Borçlarını ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirimle borçlarının tamamını ödeme imkanına erişti" diye konuştu.Türkiye'nin 81 ilinde, gelecek nesillerin mutlu ve huzurlu şekilde vakit geçirebilecekleri Millet Bahçeleri projelendirdiklerini belirten Bakan Kurum, Çanakkale merkezinde 60 bin metrekarelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait alanı Millet Bahçesi yapacaklarını söyledi.Türkiye'nin deprem bölgesinde yaşadığının altını çizen Bakan Kurum, "Bugüne kadar da 82 bin canımızı kaybettik. En son ben Kartal'da 5 gün o göçüğün yanındaydım. Orada 21 tane canımız gitti. En son oradan çıkardığımız bir cenazede çocuğu kucağında bir anne o şekilde göçük altında kalmış. En son ikisini beraber aldık. Orada tabi herkes üzüldü, Türkiye üzüldü. Ama şunu istiyoruz artık. Bu kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümüyle alakalı biz bunu acil şekilde dönüştürmemiz lazım. Deprem riski taşıyan, gerçekten yıkılma tehlikesi olan binaları hızlı bir şekilde dönüşüme uğratmak zorundayız. Bu çerçevede de biz 81 il valiliğimize de genelge yolladık. En acil alanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. İnanın terör kadar önemli. Biz istiyoruz ki başka annemiz ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. O yüzden burada el birliği içerisinde hep birlikte bu kentsel dönüşümü yönetmek zorundayız" dedi.Bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüşüm ile rehabilitasyonunu yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Önümüzdeki süreçte de 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye'de. 1.5 milyon konutun acil ve öncelikli dönüşüm yapılması gereken alanlar. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz. Bu dönüşümle birlikte yılda o 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10'unu biz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacağız. Kalan kısmını da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimiz ile birlikte yapma arzusu içerisindeyiz" diye konuştu.Çanakkale ilimizde de ilk etapta 971 riskli yapı tespiti yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Bu mahallede maalesef yaşananları gördük ve vatandaşımızın yaşamış olduğu bu mağduriyetlerden dolayı da açıkçası çok üzülüyoruz. Çanakkale Belediyemiz bu alanda kentsel dönüşümün adını değiştirerek kentsel yenileme dedi ve belediye bütçesinden ciddi de paralar harcamışlar. Proje yarışmaları düzenlemişler. Sonuçta baktığımızda elde hiçbir şey yok. Zaten, açıkçası onların belediyecilik anlayışını bildiğimiz için, onların belediyecilik anlayışı da karneleri de sıfırdır. Onların belediyecilik anlayışı çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe kazınmıştır, milletimizin hafızalarına kazınmıştır. Dolayısıyla bu sözü verilen işlerin yapılmaması bizi gerçekten düşündürüyor. Altı ay önce evlerinize kavuşma sözü verilmişti size. Maalesef hala hiçbir şey yapılamadı ve maalesef o deprem riski altındaki evlerinizde yaşıyorsunuz. Bu alana baktığımızda gördük inceledik, yeriniz kıymetli zaten. Dolayısıyla sizin o 5 katlarınız 7-8 kata çıkarıldığı zaman, altında işyerleri yapıldığı zaman başka bir şeye ihtiyaç yok. Bizde inşallah burayı 1 Nisan itibariyle rezerv alan, riskli alan ilan ederiz size kira, taşınma ve finans ile ilgili her türlü desteği veririz ve bu dönüşümü inşallah Ayhan başkanımız ile birlikte yaparız. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu alana her türlü destek vereceğimizi, Ayhan başkanımızı destekleyeceğimizi biradan ifade ediyorum" dedi.Toplantının ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler, Merkeze bağlı Kepez beldesine giderek yapılması planlanan Balıkçı Barınağı bölgesini ziyaret etti. Bakan Kurum, yapılması planlanan Balıkçı Barınağı bölgesinde yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.