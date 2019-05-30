Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek. Çevre ve İmar konusunda uzman hakimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor" dedi.

"RUHSAT VE İSKAN VERİLMEYECEK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyetle birlikte Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle iftarına' katıldı. Yaklaşık 5 bin Mamaklının katıldığı iftar programında konuşan Bakan Kurum, engelliler için yapılan düzenlemeyi açıkladı. Kurum, "Engelli kardeşlerimiz için yaptığımız bir düzenlemeyi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün de Resmi Gazetemizde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık olarak yapı denetimde yeni bir düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle bundan böyle; engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek. Bu çalışmamız sadece küçük bir adım, bunun devamı gelecek. Şehirlerimizi, binalarımızı engellilere uygun hale getireceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen, sosyal hayata entegre olamayan hiçbir engelli kardeşimiz kalmayacak" dedi.

"MAMAK'A 200 YATAKLI BİR HASTANEYİ DE KAZANDIRACAĞIZ"

Bugün Mamak'ta TOKİ Başkanlığımız eliyle yaklaşık 10 bin konutluk projeyi tamamlamışız. 3 bin 500 konutluk projemiz devam ediyor. İnşallah Mamak'a, yine TOKİ eliyle 200 yataklı bir hastaneyi de kazandıracağız. Ayrıca Mamak ilçemiz için hazırladığımız ticaret merkezi, cami, anaokulu, ilkokul, lise ve otopark projelerimizin çalışmaları devam ediyor. Mamak'ta 1 milyon 980 metre karelik millet bahçesi projemizin ilk etabını 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açtık. Üreğil millet bahçemizi, göletleri, yürüyüş yolları, piknik, oyun alanları ve kır kahveleri ile siz kıymetli Mamaklıların hizmetine sunduk."

Kaynak: DHA