Bakan Kurum, Erzurum Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "Artık seçim meydanları ile sokaklarda hiçbir şekilde çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız." dedi. Erzurum
'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Murat Kurum, burada yaptığı açıklama, ilk '100 günlük' eylem planını bitirdiklerini belirtti.
Kurum, 40'a yakın eylem planının yüzde 98'ni tamamladıklarını ve artık ikinci '100 günlük' eylem planına girdiklerini aktararak, şöyle konuştu:
"Tabii başlıklar halinde söyleyecek olursak tüm ülkemizin mekansal stratejik planını yapıyoruz. Bu planlar çerçevesinde şehirlerin daha planlı yerleşmesi daha planlı büyümesi ve gelecek nesillere daha alt yapısı hazır kültürün, sanatın, sosyal hayatın birlikte olduğu şehirler bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buna ilişkin mekansal stratejik plan, şehirlerin büyümesi adına bizim için büyük önem arz ediyor."
Bu büyümenin, ecdadın bıraktığı eserlerin korunması ve sosyal imkanların artırılmasıyla yapıldığını dile getiren Kurum, " Türkiye
'de her ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapmak istiyoruz. Bunun içinde bize gelen taleplerle millet bahçelerini belirliyoruz. Kişi başı düşen yeşil alan miktarını artırıp, bu millet bahçelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal mekanlar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
'Sıfır atık' projesi
Kurum, 'sıfır atık' projesine de değinerek, şöyle devam etti:
"Sıfır atık projemiz inşallah 2023 yılında, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacak bir proje. Etaplar halinde şu an 8600 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Artık etaplar halinde tüm şehirlerimizde uygulamaya çalışıyoruz. Biz şehirlerimizin yüzde 75'ine düzenli depolama, yüzde 85'ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz."
Bu nedenle "Bir taraftan da atmamayı, çevreyi kirletmemeyi öğrenmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Kurum, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi iki gün önce açıkladı. Artık seçim meydanları ile sokaklarda hiçbir şekilde çevre ve gürültü kirliliği yapmayacağız. Çevreci olan AK Parti yine ilkleri yapıyor. Bu noktada çok önemli bir karar almıştır. Bizler de sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararından dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz."
Bakan Kurum, partililerden yerel seçimler için çok daha fazla çalışmalarını isteyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul
'da başlattığı 'AK Parti' hikayesini, tevazu içerisinde, sosyal ve gönül belediyeciliğini her vatandaşımıza anlatacağız. Bıkmadan usanmadan kapılarını çalarak onları ikna edip vatandaşları bu belediyecilikle tanıştırmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu. Erzurum Valiliği
ile Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Kurum, bir lokantada ocak başına geçerek kentin yöresel lezzetlerinden "Cağ kebabı" kesti.
Murat Kurum,Erzurum
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:56