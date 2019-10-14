Bakan kurum: güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun, buna mani olacağız. Aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, memleketi Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, 'Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, harekatın başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Asker ve sivil şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Operasyonumuz başladıktan sonra bebek katili, hain terör örgütü, bebeklerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiler. Askerimizden de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizden biri de Konya'mızın evladı, Yunus Mermer. Başta Yunus'umuz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

'KADERİMİZ KAN VE GÖZYAŞI DEĞİL'

Yaşananların artık coğrafyanın kaderi olmayacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Büyük mütefekkir İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' diyor. Doğrudur, 19'uncu ve 20'nci yüzyıl, coğrafyamız üzerinde türlü senaryoların yazıldığı, operasyonların yapıldığı bir dönem oldu. Fakat artık yaşadığımız sorunlar, coğrafyamızın kaderi olmayacaktır; çünkü bugün biz varız, şanlı ordumuz var, mazlumların umudu Türkiye var, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Görecek gözü, duyacak kulağı ve vicdanlı bir kalbi olan herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Bizim coğrafyamızın kaderi, barut kokusu değildir kan ve gözyaşı değildir. Bizim kaderimiz, yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmış olmaktır. Şanlı ceddimiz, gittiği her yerde zalimlerin zulmüne son vermiş, mazlumlara yaşanabilir beldeler, barış dolu memleketler kurmuştur. Bizim ordumuz 'Cehennemi yaşatırız' tehditlerine kulak asmamış, 'Barış pınarları aksın' hedefiyle cennet gibi bir dünyayı vadederek, yol yürümüş ve bunu başarmıştır. Dünya gaflete düşmemelidir. Dünya bizim güçlü, iradeli, basiret ve feraset sahibi bir devlet olduğumuzu anlamalıdır. Dünya en son Çanakkale'de bunu anlayamamış, gaflete düşmüş ve yanılmıştır. Biz, en güçsüz zamanımızda bile ülkemizi Çanakkale sırtlarında, canımız pahasına koruduk. 250 bin gencimiz seve seve canlarını feda etti."

'BU HADİSELER AVRUPA'DA OLSA HARİTASI ÇOKTAN DEĞİŞMİŞTİ'

Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru istemediklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun, biz buna mani olacağız. Biz aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz. Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de, Lice'de, Çukurca'da, Dağlıca'da koruduk. El Bab'da, Afrin'de Cerablus'ta koruduk. Buralarda nasıl koruduysak 40 yıl önce Kıbrıs'ta nasıl muhafaza ettiysek yine edeceğiz. Biz Fırat Kalkanı'yla 365 bin Suriyeli kardeşimizi vatanlarına kavuşturduk ve şimdi de bölgemizi yeniden huzura ve güvene kavuşturmak istiyoruz. Ensarı olduğumuz 1 milyon muhacir kardeşimizin öz vatanlarında mutlu, huzurlu yaşamalarını sağlamak istiyoruz ve inşallah bunu da başaracağız. İnanın, ülkemize son 8- 9 yılda yaşatılan hadiseler, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı Avrupa'nın haritası bile çoktan değişmiş olurdu. Batıdan doğuya göç dalgaları görebilirdik" diye konuştu.