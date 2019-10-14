Bakan kurum: güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (3)

BAKAN KURUM: BEBEKLERİMİZİ VURDULAR, ÇOCUKLARIMIZI KATLETTİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısına katıldı. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Bakan Kurum, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirtti. 13 aylık bir çocuğunun olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bende bir babayım. 13 aylık bir bebeğim var. Akçakele'de bebeklerimizi vurdular. Çocuklarımızı katlettiler. Bir babaya yapılacak en büyük zulmü, bir anneye verilecek en büyük acıyı dün ülkemize sığınmış bir Suriyeli baba ve annemize yaşattılar. PKK zulmünden kaçıp ülkemize sığınan bu ailenin 9 aylık Muhammed Omar isimli bebeğini havan topuyla şehit ettiler. Elifimizi, Mazlumumuzu, Leylamızı şehit ettiler. Bebeklerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu hainlere bugün kadar cevabını verdik, bundan sonra da vermeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

KÜTÜKCÜ: LABORATUVAR ÜCRETLERİNİN DÜŞMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Bakan Kurum, bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımları anlattı, daha sonra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, kentin geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını, bu yılın ilk 9 ayında 1,4 milyar olduğun için yıl sonu itibariyle 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Sanayicilerin sorunlarını dile getiren Kütükcü, "Biz özelikle laboratuvar ücretlerinin düşürülmesi konusunda talepler alıyoruz. Bu konuda şirketi de, ücreti de bakanlık belirlediği için maalesef serbest piyasa koşulları oluşmuyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca uygulamaya alınan Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi-MELBES'te sanayi tesislerimizin laboratuvar seçme hakkı olmaması ile sanayicilerimizin iş yükleri artmış durumda. Bu hususta da sanayicilerimiz bir düzenleme bekliyor" diye konuştu.

BAKAN KURUM: TERÖRE CEVABI YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM SAYESİNDE VERİYORUZ

Bakan Murat Kurum da, konuşmasında savunma sanayinde yerli ve milli üretim, sayesinde teröre karşı başarıların arttığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Artık siz sanayicilerimiz sanayisinde İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, yerli ve milli atölyelerde helikopterlerimizi üretiyoruz. Bugün eğer Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı oluyorsak, Pençe Harekatı'nda düşmana, teröre gereken cevabı veriyorsak, artık kendi silahımızı üretiyor ve savunma sanayisinde yüzde 80'e kadar yerli ve milli üretim sağlıyor olmamızdan dolayıdır."

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