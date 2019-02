Bakan Kurum: Hedefimiz Her Yıl 300 Bin Konutu Dönüştürmek

Kaynak: DHA

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , " Türkiye 'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutumuz var. Hedefimiz önümüzde 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya 'da, büyükşehir belediyesi ile bakanlığı arasında kentteki Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi protokolünün imza törenine katıldı. Bakan Kurum, 1 milyar liralık projenin hem Konya hem de bölge için önemine dikkat çekerek, "Yaklaşık 1 milyar TL olan bu projeyle Konya sanayisi inşallah büyüyecek. Konya'daki istihdam artacak ve şehrimiz kentsel dönüşüm anlamında yeni yaşam alanlarına kavuşacak. İnşallah bu yıl içerisinde projeye başlayacağız ve 36 aylık bir süreç içerisinde de hak sahiplerine dükkanlarını teslim edeceğiz" dedi.HEDEFİMİZ HER YIL 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEKTürkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:"Bizim kentsel dönüşümle ilgili Türkiye çapında önemli bir süreç başlattık. İnşallah tüm Türkiye'mizde yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutumuz var. Hedefimiz bizim önümüzdeki 5 yılık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Ancak bu 300 bin konutu dönüştürürken şehrin kültürünü şehrin mimarisini öne çıkaracak çok önemli projeler yapmak istiyoruz. Bu anlamda biz kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Biri tarihi alanlarda dönüşüm diğeri ise yıkılma tehlikesi olan metruk, deprem riski taşıyan alanlardaki dönüşüm. Birde sanayi alanları dönüşümümüz var ki Konya'mızda aslında bunun örneğini daha önce TOKİ başkanımız açıkladı. Birkaç şehrimize yaptık inşallah şimdi Konya'mızda da çok önemli bir örneği, projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Bu projeyle birlikte şehrin içindeki sanayi alanını, çöküntü alanını yeniden şehir dışına çıkarmak suretiyle mevcut yerde de millet bahçelerinin olduğu, yürüme yollarının olduğu, yeşil alanların olduğu, okulların üniversitelerin olduğu çok önemli bir yaşamı da orada mevkiinden kazandırmış olacağız."180 BİN ÇİFTÇİMİZ HAZİNE ARAZİLERİNDEN YARARLANDIHazine arazilerinden 180 bin çiftçinin yararlandığını belirten Bakan Kurum, "Biz çiftçimizin de yanındayız, turizm sektörünün de yanındayız, sanayicimizin de yanındayız. Biliyorsunuz hazine arazileri kiralanması işini yaptık. Yaklaşık 218 bin çiftçimizi ilgilendiren süreçte 180 bin çiftçimiz hazine arazilerinin kiralanması işinden faydalandılar. Hazineye ait ne kadar atıl arazi varsa, ne kadar kullanılmayan arazi varsa, biz bunu sektörlerimize kazandıracağız. Tarım sektörüne, turizm sektörüne, sanayicimize kazandıracağız. Çiftçilerimizin kullandığı ecrimisil bedeli yatırdıkları arazilerinde ecrimisil bedelinin yüzde 1'i üzerinden yine kiralama işlemlerini yaptık ve 10 yıllık kiralama işlemi yaptıktan sonra isterlerse çiftçilerimiz 10 yıllığı uzatabiliyorlar veya arsayı, araziyi satın alabiliyorlar" diye konuştu.KÖYLERDE MERA PROBLEMİ VARKöylerdeki mera problemleri ile ilgili de çalışma yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Birde köylerimizin içerisinde mera problemi var. Mera vasfında gözüken; ancak vasfı mera olmayan çiftçilerimizin burada köylerimizin ev yaptıkları araziler var. Bu arazilere ilişkinde bakanlığımıza bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 'müze talimat verdik. Valiliğimizle ortak bir çalışma yürütüyorlar. Tüm köylerimizde mera vasfında gözüken; ancak mera olmayan arazilerin üzerinde çiftçilerimizin, köylerimizin binaları olan alanlarda da çalışma yapacağız." dedi.HERKESİN RIZASINI ALARAK HAKKANİYETLE PROJELERİMİZİ YAPIYORUZGittikleri şehirlerde vatandaşlarla istişare yaparak onların rızasını alıp hakkaniyet çerçevesinde projelerini yaptıklarını da belirten Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim manifestomuzu açıkladı. Seçim manifestomuzda 11 maddemiz var. 11 maddenin 8'i bizimle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile alakalı. Bizde tüm şehirlerimize gidiyoruz. Bugüne kadar 40'ın üzerinde ilimize 100 değişik ziyarette bulunduk. Gittiğimiz şehirlerimizde teşkilatımızla, vatandaşımızla işbirliği içerisinde herkesin rızasını almak suretiyle hakkaniyet çerçevesinde bu projeleri konuşuyor, istişare ediyor ve hızlı bir şekilde de yürüyoruz, projeleri uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından, Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi protokolü imzalandı- Konya