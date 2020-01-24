Haberler » Güncel » Bakan Kurum: 'Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız' - Haber

Bakan Kurum: "Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem bölgelerini inceledikten sonra ilçe kaymakamlığında açıklama yaptı.

24.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın ilçesinde deprem bölgelerini inceledikten sonra ilçe kaymakamlığında açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem 'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yarın itibarıyla ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz"
Bakan Kurum:

Murat Kurum, Kırkağaç, Akhisar, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:01  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi
19:56  İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Tel Abyad ve Resulayn'da inceleme
20:00  Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama
20:00  Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den ayrıldı
20:00  Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar
24.01.2020 20:11:56