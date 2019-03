Bakan Kurum; Her Yıl 300 Bin Konut Dönüştürülecek

Kaynak: DHA

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Türkiye 'de bugüne kadar 82 bin kişinin depremlerde yaşamını yitirdiğini belirtirken, "Artık hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyi ve hiç kimsenin riskli binalarda yaşamasını istemiyoruz. Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.Bakan Kurum, Gençlik ve Spor eski Bakanı Çağatay Kılıç ile birlikte Avcılar 'a gelerek, henüz imar planı olmayan Yeşilkent Mahallesi 'nde salon toplantısına katıldı. Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı üzerine ülke çapında kentsel çözüm projeleri geliştirdiklerini, 81 ile genelge gönderdiklerini, en acil, öncelikli alanlarda kentsel yönetim sürecini yönetmek istediklerini anlattı. Bakan Kurum, şöyle dedi:"YEREL YÖNETİM TEK BAŞINA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPAMAZ""Bugüne kadar 82 bin insanımızı depremlerde kaybettik. Artık hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyi, hiç kimsenin riskli binada yaşamasını istemiyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konut yapmak suretiyle dönüşümü gerçekleştireceğiz. 40 bin konutu TOKİ yapacak. Yaklaşık 250 bin konutu yerel yönetimlerimizle yatay mimaride, özümüzü kültürümüzü yansıtır biçimde yapacağız. Yüzde 50'ye kadar hibe desteği vererek tam 4 milyar kredi faizi desteği sağlamak istiyoruz. Bir ilçe belediyesi, yerel yönetim tek başına kentsel dönüşümü yapamaz. Sizi boş vaatlerle kandırır. Hele CHP belediyesi ise hiç yapamaz. Bakanlık olarak hazırız. İmar planını hazırlarız, Vatandaşımız ne istiyorsa onu yaparız. İsterseniz müteahhit ile isterseniz TOKİ ile konutunuzu yaptırırız. Kredi desteği ile her zaman vatandaşımızın yanındayız. Avcılar'daki Yeşilkent'i marka haline getireceğiz. Gaziosmanpaşa , ardından Esenler 'de 60 bin konutluk temeli attık. Üsküdar 'da, Beyoğlu Kartal 'da temelleri attık. Bunların çöp çamur çukur belediyesi gibi boş vaatlerle değil icraat yaparak, sahada proje yaparak bugüne geldik."SOSYAL KONUTLARA 500 BİN BAŞVURUBakan Murat Kurum, ilk etapta İstanbul 'da 6 bin 300'ü olmak üzere 50 bin sosyal konutun yapımına başlandığını, 250 bini bulacak bu konutlar için 500 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun "17 yılda ne yaptınız?" dediğini ifade ederken, şöyle devam etti:İMAMOĞLU'NA YANIT VERDİ"840 bin konut yaptık. 17 yılda 250 milyar liralık iş yaptık. 600 bin konutun dönüşümünü sağladık. Vatandaşımıza 10.5 milyar liralık kira desteği yaptık. 81 ilimizde millet bahçeleri, okulları, spor salonlarını, stadyumları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü 'nün hali ortada. Yakuplu 'da Çöp dağları var. Kentsel dönüşümün 'k'si yok."Avcılar'da AK Parti adayı Dr. İbrahim Ulusoy 'a destek verilmesi halinde merkezi yönetim ile işlerin daha kolay çözülebileceğini ifade eden Bakan Kurum, bir izleyicinin sorusu üzerine, şöyle konuştu:"Devlete haksızlık etmeyin. Buradaki okulları, devlet hizmetlerini de yapan merkezi idaredir. Buradaki ilçe belediyesi muhalif olmasına rağmen devlet hizmet vermiştir. Yine de vermeye devam edecektir. Terör örgütünün tüm paraları dağa gönderdiği Şırnak 'taki sadece 1 mahallesine 5 bin, ilçeleri ile 25 bin konut yapıyoruz. Diyarbakır 'da Sur 'da camileri, kiliseleri, evleri yaktılar, yıktılar yeniden imar ediyoruz. Hakkari 'nin tüm ilçelerine, köylerine hizmet götürüyoruz. İlçenizin kaderini belirleyecek sizsiniz. İlçe belediye başkanı buradakinin derdi ile dertlensin, büyükşehir ortak olsun, dertleri ile dertlenen bakanlar milletvekili olsun istiyoruz. Bu ayaklar oturmasa olmuyor. İlçe belediyesi ile uyumlu olursa bu işler daha hızlı, daha uyumlu gider. Dili dini ırkı ne olursa başımızın üstünde, 81 milyon vatandaşımıza hizmet edeceğiz."- İstanbul