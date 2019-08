Bakan Kurum: "Her zaman gönlümüzü, kapımızı açmaya çalıştık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm amacımız hemşehrilerimize hizmet edebilmek, hemşehrilerimize layık olabilmek ve onların ihtiyaçlarını giderebilmek. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Her zaman gönlümüzü, kapımızı açmaya çalıştık. İnşallah bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Bu anlayıştan ben dahil kim uzaklaşıyorsa, bu davaya ihanet ediyordur, bu davaya hizmet etmiyordur." dedi.

Kurum, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde, Belediye Yeni Düğün Salonu'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Baba ocağı Karapınar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, kurbanın paylaşmak, yardıma ihtiyacı olana ulaşmak, mazlumlara, mağdurlara, tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak olduğunu vurguladı. Kurum, "Biz de Türkiye olarak her zaman bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin ortaya koyduğu vizyonla, tüm dünyadaki mazlumları mağdurları unutmayacak şekilde hareket ediyoruz. Ülke ekonomisi olarak bakıldığında, milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım eden ülkeyiz. Çünkü bizim bu noktada önemli bir vizyonumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var." ifadelerini kullandı.

Kurum, Karapınar'ın ihtiyaçlarını da yakından takip ettiklerini, ilçede yol yapım çalışmalarına, içme suyu problemini ortadan kaldıracak projelere süratle devam ettiklerini belirtti.

Karapınar'da yapılacak ve yapımı süren projelere ilişkin bilgi veren Kurum, ilçedeki bütün ihtiyaçların giderileceğini, sözü verilen millet bahçesi projesinin de en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

"İhtiyacı olan vatandaşlarımızın konut alabilmesinin önünü açtık"

Ülke genelinde sosyal konut hamlesini de başlattıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız lansmanda, 'Bu ülkede sosyal konut ihtiyacı olan hiçbir dar gelir grubu vatandaşım kalmasın' talimatını verdi. Bu talimatlar çerçevesinde 2019 yılı içerisinde 50 bin sosyal konutun projesini başlattık. Bu çerçevede de Konyamıza 2 bin 425 sosyal konutun, kurasını hemen çekmek suretiyle inşaatlarına başladık. Karapınarımıza da 300 konutun inşası en kısa sürede başlayacak. Kuralarımızı çektik, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın konut alabilmesinin önünü açtık. Diğer taraftan kentsel dönüşümle alakalı tüm ülkede seferberlik başlattık. Burada da acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 90 bin metrekarelik alanda uygulamaya başladık. Uygulamada da hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde, ben de takip edip doğruyu bulmaya çalışıyorum. Doğrunun da bir tane olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiçbir vatandaşımıza haksızlık yapmayacak şekilde, onlarla birlikte, omuz omuza inşallah bu süreci yürüteceğiz."

"Yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız."

Kurum, hizmet ederken vatandaşın görüşlerine de büyük önem verdiklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Tüm amacımız hemşehrilerimize hizmet edebilmek, hemşehrilerimize layık olabilmek ve onların ihtiyaçlarını giderebilmek. Bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Her zaman gönlümüzü, kapımızı açmaya çalıştık. İnşallah bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Bu anlayıştan ben dahil kim uzaklaşıyorsa, bu davaya ihanet ediyordur, bu davaya hizmet etmiyordur. Bunun dışında bizim de gördüğümüz yanlışlar varsa, hep birlikte bu yanlışlara müdahil olacağız ve yanlışları düzeltme yoluna gideceğiz. İnşallah 2 gün sonra AK Parti'mizin 18. yılını kutlayacağız ve 17 yıllık süreçte yaptığımız hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. İnşallah yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız."

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaparak, Karapınarlı vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA