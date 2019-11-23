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Bakan Kurum: İkinci Dipsiz Göl vakası yaşanmasın diye ÇED yönetmeliği değişti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu olmak zorundalar" dedi.

23.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:56Bakan Kurum: İkinci Dipsiz Göl vakası yaşanmasın diye ÇED yönetmeliği değişti
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra 'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu olmak zorundalar" dedi.

Çorum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Bakan Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümüşhane'de yasal izinle yapılan define kazısında yok olan Dipsiz Göl ile ilgili bir soru üzerine 4 maddelik eylem planı hazırladıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Bu planı çerçevesinde bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü süreci birebir takip ediyor. Yine olayı yerinde görmek ve çözüm bulmak üzere hem bakan yardımcımızı hem genel müdürümüzü valimizle birlikte ortak çalışma yapmaları üzere Gümüşhane'ye gönderdik. Hemen akabinde 4 maddelik eylem planımızı hayata geçirmek suretiyle gölümüzü o eski haline getirecek o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle içindeki o mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak inşallah o Dipsiz Gölü'müzü eski o fotoğraflarda gördüğümüz o doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem valiliğimiz hem bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak bu dört maddelik eylem planını gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardır" dedi.İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için çalışma başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporu almalarına müteakip ancak böyle bir kazı yapabilirler ki doğal bir güzelliğimize zarar vermesi söz konusu olursa böyle bir ÇED raporu da alma ihtimalleri yok. Biz ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'mizde de, Çorum'umuzda da Ankara'mızda, İstanbul'umuzda da doğal güzelliklerimizi koruyacağız. Kararlı bir şekilde bu adımları sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz" diye konuştu.


- Çorum

Çevresel Etki Değerlendirme, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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