Bakan kurum iklim değişikliği, dünyamızı ve çocuklarımızı tehdit ediyor

Bakan Kurum İklim Değişikliği, dünyamızı ve çocuklarımızı tehdit ediyorİspanya, (DHA)- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25'inci Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid 'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konferansta yaptığı konuşmada, 'İklim Değişikliği bugünün problemidir ve dünyamızın, çocuklarımızın geleceğini tehdit etmektedir' dedi.BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25'inci Taraflar Konferansı'nda (COP25) konuşma yapan Bakan Kurum, İklim Değişikliği'nin, bugünün problemi ve dünyamızın, çocuklarımızın geleceğini tehdit ettiğini belirterek, 'Küresel ısınmanın, deniz seviyesinin yükselmesinin, biyolojik çeşitliliğin ve gıda güvenliğinin tehdit altında olması karşısında hareketsiz kalamayız. Bu nedenle, İklim Değişikliği ile mücadele etmek için bütün paydaşların seferber olması gerektiğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE, EYLEME GEÇME KARARLILIĞINI HER ZAMAN GÖSTERMEKTEDİR'Türkiye'nin İklim Değişikliği ile mücadelede attığı somut adımlarla, eyleme geçme konusundaki kararlılığını her zaman gösterdiğini dile getiren Kurum, 'Ülkemiz ulusal koşulları ışığında İklim Değişikliği ile mücadelede attığı somut adımlarla eyleme geçme konusundaki kararlılığını her zaman göstermektedir. Ülke olarak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında önemli ilerlemeler kaydettik. 2015'ten günümüze, yenilenebilir enerji kaynaklarında kurulu gücümüz yüzde 37 artış göstermiştir. 2000-2016 döneminde kümülatif olarak 42,5 milyon ton eşdeğer petrol miktarında enerji tasarrufu sağladık' dedi.'GUINNESS REKORLAR KİTABI'NDA YERİMİZİ ALDIK'Bakan Kurum, Türkiye'nin 11 Kasım'da ülke genelinde 11 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdiğini ve bu sebeple de Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdığını hatırlatarak, '11 Kasım 2019 tarihinde ülke genelinde 11 milyon ağaç dikimi gerçekleştirerek ormanlık alanlarımızı, karbondioksit yutak sahalarımızı artırmak yönünde tarihi bir atılımı gerçekleştirmiş olduk ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerimizi aldık. 81 ilimize Millet Bahçesi yapıyor, kişi başı yeşil alan miktarını 8 metrekareden 15 metrekareye çıkaracak adımları atıyoruz' diye konuştu.'SIFIR ATIK UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılacağını dile getiren Kurum, '2017 yılında sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatmış olduğumuz Sıfır Atık Projesi kapsamında bugün ülkemizde, 25 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Yayınlamış olduğumuz yönetmelik çerçevesinde, 2023 yılına kadar da tüm şehirlerimizde uygulamaya geçecek ve Sıfır Atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve bu çerçevede, adeta İklim Değişikliği ile mücadelede projelerimizi bakanlıklarımızla, özel sektörümüzle, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği halinde yürütüyor ve milli mutabakat zemininde projelerimizi gerçekleştiriyoruz' dedi.Ayrıca, konferans başkanı, Bakan Kurum'a, yaptığı konuşmasının sonunda Türkçe olarak teşekkür etti.