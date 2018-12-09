Bakan Kurum 'İmar Barışı'nda Son Durumu Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, 'İmar Barışı'na 8 milyon 900 bin vatandaşın başvurduğunu, bundan 7 milyar 511 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank
ve bakanlık bürokratlarıyla Erzurum
'a geldi. Palandöken Kayak Merkezi
'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Snow Dora otelinde belediye başkanları ve kurum yöneticileriyle toplantı yapan Bakan Kurum, daha sonra bölgedeki kafeleri gezdi. Belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantıda sorunları dinlediklerini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum'da 5 bölgede hava kirliliğini takip ettiklerini, şu an için kent merkezindeki hava kirliliği seviyesinin iyi oranda olduğuna işaret etti.
İMAR BARIŞI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye
genelinde 8 milyon 900 bin vatandaşın imar barışına başvurduğu bilgisini verdi. 7 milyar 511 milyon lira gelirin söz konusu olduğunu bildiren Bakan Kurum, müracaatların Aralık
sonu itibariyle biteceğini hatırlattı. Kurum, "Bilindiği gibi imar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları içeriyor. Valileri, belediye başkanlıklarını bu konuda uyarıyoruz; '31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapıları kayda almayın' diye. Konuyu bakanlık denetim birimleri sıkı takip ediyor. Biz imar barışından 14 milyon vatandaşın yararlanmasını bekliyorduk. Şu ana kadar 9 milyona yaklaştı, müracaatlar Aralık sonuna kadar devam edecek. 10 milyon seviyelerine gelecek ve aşacaktır diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
(İHA)
Murat Kurum
09 Aralık 2018 Pazar 11:16