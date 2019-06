Bakan Kurum: İmar barışında uzatma söz konusu değil

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Bugüne kadar 10 milyon 79 bin vatandaşımız imar barışı sürecinden faydalandı" dedi.Bakan Murat Kurum, Ankara 'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği'nin(TBB) meclis toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada imar barışına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kurum, imar barışının 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları ilgilendirdiğini belirtti. İmar barışı başvurusunu 2 kez uzattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara 469 bin başvuruyla üçüncü sırada yer alıyor. Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süremiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın bu süreçten yoğun şekilde faydalandığını görüyoruz. Kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi, tespit ettiğimiz kaçak yapıların da yıkımını belediye başkanlarımızla, valilerimizle yapacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.'VATANDAŞLARIMIZ KAT MÜLKİYETİNE GEÇECEKLER'Bakan Kurum, imar barışı için 19 milyar 300 milyon liralık bedel yatırıldığını belirterek, "Tabii bunun ikinci aşamaları var. Bundan sonra kat mülkiyetine geçecekler. Burada da vatandaşımızın mağduriyetini engellemek adına Meclis'te gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İkinci aşamada da kat mülkiyetine geçip, buraları teminat-ipotek gösterebilecek bir sürece girmiş olacaklar" şeklinde konuştu.En son Rize Fırtına Vadisi 'nde 21 kaçak yapının yıkımının gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Türkiye çapında değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Bu yapıların tespitleri tamamlandı, tebligatları yapılıyor. Aynı Fırtına Vadisi'nde, Ordu 'daki, Rize'deki yıkımlar gibi bizim doğamızı tarihimizi bozacak ve 31 Aralık 2017'den sonra yapılan yapılara ilişkin bu kararlı duruşumuzu tüm illerimizde sergileyeceğiz" dedi.'ŞEHİRLERİN ALTYAPISINI YAĞIŞLARA HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR'Bakan Kurum, 4 gün önce Ankara'da meydana gelen sel nedeniyle oluşan hasarın karşılanması noktasında bir girişim olup olmadığına ilişkin soruya ise, şöyle yanıt verdi:"Buna ilişkin incelemeleri bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız yapıyorlar. Ankara'mıza, 'geçmiş olsun' diyorum. Bu selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. İklim değişikliğinin etkileri şehirlere böyle olumsuz etkiler yapıyor. Bu anlamda da şehirlerin altyapısını bu yağışlara hazırlamamız gerekiyor. Bu noktada belediyelerimizle çalışmalar yürütülüyor. Bu noktada eksik olan belediyemiz olursa da buna ilişkin her türlü işlemi yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim."

