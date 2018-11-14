Bakan Kurum İmar Barışındaki Son Rakamı Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışındaki son rakamı açıkladı. Şu ana kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin kişinin uygulamadan faydalandığını söyleyen Kurum, "Beklentimiz, yaklaşık 14-15 milyon vatandaşımızın faydalanması" dedi.İmar barışı başvuruları 8 Haziran'da başlamıştı. 31 Ekim'de sona erecek başvuru süresi alınan kararla 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

DENİZİ KİRLETENE 5 KAT CEZA

Çevre kirliliği için alınacak önlemlere de değinen Kurum, deniz kirliliğine neden olan firmalara uygulanan ceza miktarının 5 kat artırılacağını söyledi. Kurum, "Kimse bizim denizlerimizi kirletmesin" diye konuştu.

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İMAR ARTIŞI YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEK

Kentsel dönüşümde yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı. Bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25'i geçmeyecek. Kentsel dönüşüm işini yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerekiyor. Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

SIFIR ATIK DÜZENLEMESİ

Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz. 2019'dan itibaren plastik poşetler 25 kuruş olacak. Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanmakta. Poşetleri ücretli hale getirerek kişi başı kullanımı 2019'da 440 adetten 90'a, 2025 yılında ise 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yüzde 90 tasarruf sağlamış olacağız.

81 İLE MİLLET BAHÇESİ

Hedefimiz 81 ilde en az bir millet bahçesi yapmak. Sadece İstanbul'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz. Atatürk Havalimanı 14 milyon metrekare, buraya millet bahçesi yapacağız. Büyük pistin bir kısmı kullanılacak, diğer kısmına yapacağız. Hiçbir şekilde yeni bina yapmadan, mevcut binaları kullanacak şekilde içinde düzenleme yapacağız. Ankara'da yapılan millet bahçeleriyle de kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 7-8 artacak.