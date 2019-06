Bakan Kurum: İmar barışından faydalanma süresi 30 Haziran'da tamamlanıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde çalışmaları devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Kurum, "İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız başvurdu. Ödeme sürecimiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu 10 milyon vatandaşımızın yapı kayıt belgelerini alıp imar barışından faydalanmaları için de süre 30 Haziran'da tamamlanıyor. Bu süreçte vatandaşımızın tüm mağduriyetlerini engelleyecek, her türlü düzenlemeyle bu süreci net bir şekilde götürmüş ve tamamlamış olacağız" dedi.

Burada açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Bakanlığımızda kentsel dönüşüm kapsamında 19 Mayıs'ta süresi dolan tüm illerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bir genelge göndermiştir. Genelge kapsamında il ve ilçelerimizdeki acil öncelikli alanlar dediğimiz o riskli alanların tespit edilmesi ve bakanlığımıza bildirilmesi istenmişti. Bu veriler bakanlığımıza ulaştı. İnşallah çok yakın zamanda bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklamış olacağız. İl il, ilçe ilçe, hangi noktalarda hızlı bir şekilde dönüşüm yapmamız gerektiği ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini inşallah başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"YERİNDE, GÖNÜLLÜ, HIZLI DÖNÜŞÜM"

Kentsel dönüşümde 3 temel kriterleri olduğunun altını çizen Kurum, "Birincisi yerinde, ikincisi gönüllü, üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kriter çerçevesinde de yatay mimari esaslı, sosyal alt yapısı tamamlanmış ve içinde millet bahçeleri, parklarıyla bir bütün halinde projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an için İstanbul'umuzda Kağıthane'mizde, Kartal'ımızda Gaziosmanpaşa'mızda Güngören'imizde Başakşehir'imizde Beyoğlu'muzda 39 ilçemizin 39'unda da acil öncelik nere varsa, kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşımızı da yanımıza alarak gönül birliği içerisinde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"4 BİN 400 KONUTUN TEMELİNİ ATARAK EN GEÇ 400 GÜN İÇİNDE VATANDAŞLARIMIZA TESLİMİNİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Gaziosmanpaşa'da bugün 4 bin 400 konutun ilk etabının temelini atmış olacağız. İnşallah yılsonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak en geç 400 gün içerisinde de hak sahibi vatandaşlarımıza da bu konutların teslimini yapmış olacağız. Gaziosmanpaşa'mızda 2012 yılında başlatmış olduğumuz bu kentsel dönüşüm seferberliğinde toplamda 432 hektarlık alanda 13 bölgede bu projemiz yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"İMAR BARIŞINDAN FAYDALANLAMARI İÇİN SÜRE 30 HAZİRAN'DA TAMAMLANIYOR"

