Bakan Kurum, imar barışından faydalanmak isteyen vatandaşı uyardı

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son başvuru tarihimiz 2 gün sonra. 15 Haziran 2019 tarihinde imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil." dedi.Türkiye Belediyeler Birliğinin Meclis Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, imar barışına ilişkin son bilgileri paylaştı.Kurum, imar barışının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine, "İmar barışı vatandaşımızın mülkiyet problemlerini yine elektrik, su, doğal gazla alakalı alamadıkları hizmetleri almaları açısından yapılmış bir düzenleme ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapılarımızı ilgilendiriyor. Başvurumuzu biliyorsunuz daha önce gelen talepler doğrultusunda iki kez uzattık. Son başvuru tarihimiz 2 gün sonra. 15 Haziran 2019 tarihinde imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu."10 milyon kişi imar barışından faydalandı"Bu süreçte imar barışından yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşın faydalandığına işaret eden Bakan Kurum, en çok başvuru gelen illeri ise şöyle sıraladı:"En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul'umuz 1 milyon 747 bin başvuruyla, İzmir'imiz 811 bin 452 başvuruyla Ankara'mız da 469 bin başvuruyla üçüncü sırada yer alıyor."Kurum, başvuruların bitmesine müteakip ödeme süresinin 30 Haziran'da tamamlandığını hatırlatarak, "Bu süreçten vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde faydalandığını görüyoruz. Bizleri de bu memnun ediyor. Tabii kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi, tespit ettiğimiz kaçak yapıların yıkımını belediye başkanlarımızla valilerimizle birlikte yapacağımızı buradan tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu."19 milyar 300 milyon lira gelir elde edildi"Bu düzenlemeyle ne kadar gelir elde edildiği yönündeki soruya Kurum, "Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira." cevabını verdi.Kurum, söz konusu düzenlemeden vatandaşın yüzde 90 oranında faydalandığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:"Tabii bunun ikinci aşamaları var. Artık bundan sonrası kat mülkiyetine geçecekler. Burada da vatandaşımızın mağduriyetini engellemek adına Mecliste gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İkinci aşamada kat mülkiyetine geçip artık buraları teminat, ipotek gösterebilecek bir sürece girmiş olacaklar. Vatandaşımızın bu süreçten oldukça memnun olduğunu görüyoruz."Vatandaşa son 2 gün uyarısıBakan Kurum bu düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşlara ise son 2 gün uyarısı yaparak, şöyle konuştu:"Bu son iki günü iyi değerlendirerek başvurularını yapıp 30 Haziran'a kadar da başvuru bedellerinin ödenmesi kaydıyla imar barışı sürecinden faydalanacaklar. Vatandaşımızla devletimiz barışacak. ve bundan sonraki süreçte biz de hem bu barış üzerinden, hem de o şehrimizdeki riskli yapılar üzerinden de belediye başkanlarımızla birlikte kentsel seferberliği, kentsel dönüşümü gönüllü dönüşümü hep birlikte yapacağız.""Kaçak yapılara geçit yok"Bu süreçte kaçak yapılara da geçit verilmeyeceğini belirten Kurum, "En son Rize Fırtına Vadisi'nde 21 binanın tespiti yapıldı ve binaların yıkımı gerçekleştiriliyor. Tüm Türkiye genelinde değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Bu kaçak yapıların tespiti tamamlandı, tebligatları yapılıyor. ve aynı Fırtına Vadisi yine Ordu'daki, Rize'deki, Trabzon'daki yaylalardaki yıkımlar gibi bizim doğamızı tarihimizi bozacak ve 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılara ilişkin de bu kararlı duruşumu tüm illerimizde sergileyeceğiz." diye konuştu.Ankara'da yaşanan sel felaketiBakan Kurum, bir başka soru üzerine, Ankara'da hafta sonu yaşanan sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.İklim değişikliğinin şehirlerde olumsuz etkiler gösterdiğini anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu anlamda da şehirlerin altyapısını bu yağışlara hazırlamamız gerekiyor. Bu noktada tüm belediyelerimizle birlikte iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında zaten genelgemiz var. Bu genelge kapsamında belediyelerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Bu noktada eksik olan belediyemiz olursa da buna ilişkin her türlü işlemi yapacağımızı da buradan tekrar Bakanlık olarak ifade etmek isterim."