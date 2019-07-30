Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bakan Kurum: "İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir gayretle yangını söndürmek için çalışıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

30.07.2019 12:21 Bakan Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakan Kurum, "İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir gayretle yangını söndürmek için çalışıyor. Ayrıca helikopterle de alevlere müdahale ediliyor. Konyamıza, Huğlu'muza büyük geçmiş olsun" dedi. - KONYA

Murat Kurum, Beyşehir, Huğlu, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:16   İstanbul'da yakalanan trafik magandalarına 8 bin 499 lira ceza
15:12   PKK'lı teröristin evinden FETÖ elebaşı Gülen'in toplatılan kitabı çıktı
15:07   Aksaray'da 1 ayda 20 bin 340 kişi sorgulandı, 28 tutuklama
15:07   Böbrek taşı şikayetiyle gitti, yanlış tedavi gördüğünü iddia etti
15:07   Geri manevra yapan otobüs, arkasındaki otomobili ezdi: 1 yaralı
15:01   Alacak verecek davası kanlı bitti
15:00   Şişli'deki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı