Bakan Kurum, Kapadokya'da İncelemelerde Bulundu

23 Kasım 2018 Cuma 18:36



23 Kasım 2018 Cuma 18:36

Bakan Kurum, Kapadokya'da incelemelerde bulunduNEVŞEHİR - Nevşehir'de temas ve incelemelerini devam ettiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu incelemede Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'da yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum Nevşehir'de yapmış olduğu incelemelerin ardından ise Uçhisar ve Göreme beldelerinde incelemelerde bulunurken burada yapılan çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapadokya'da yapmış olduğu ziyaretlerin ardından Nevşehir'den ayrılmak üzere Kapadokya Havalimanına hareket etti.