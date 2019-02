Bakan Kurum Karapınar'a Müjdeli Haberler Verdi

Karapınar'a müjdeli haberler veren Kurum, kentsel dönüşümden hazine arazilerinin çiftçilerin hizmetine sunulmasına ve güneş enerji santrali projesine kadar birçok alanda Karapınarlıları mutlu edecek açıklamalar yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla hazırlanan program kapsamında memleketi Karapınar'da vatandaşlarla buluştu.

Büyük bir coşkuyla gerçekleyen mitingde Karapınar ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştiren Bakan Kurum, hemşerilerine müjdeli haberler verdi.

DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN SANDIKLARDAN GÜÇLÜ ÇIKMALIYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karapınar'a, Konya'ya ve Türkiye'ye büyük hizmetlerinin dokunduğunu ifade ederek, Karapınarlılardan 31 Mart seçimleri için destek istedi. Usta, "16 yıldır iktidarda olduğumuz sürede daha iyisini yapmamız için sandıklarda güçlü çıkmak istiyoruz. Birilerinin sizlerden oy devşirmesine, sizi aldatmasına müsade etmeyin. Bu milletin bekası için kurulan bu ittifaka desteklerinizi istiyoruz. Burada bulunan bizimle birlikte olan bizimle birlikte olan bütün Karapınarlılara hizmet verecek bir adayımız var: Mehmet Yaka. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay aramızda. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın gücüyle Konya'yı ve Karapınar'ı en iyi yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

MEMLEKETİMİZ İÇİN GÜZEL HABERLERİMİZ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Memleketimiz için güzel haberlerimiz var. Karapınar'da 36 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi yapacağız. Bu Millet Bahçesinin içinde hemşerilerimizin keyifle vakit geçirecekleri ve içinde Millet Kıraathanesin, yürüme yollarının, bisiklet yollarının olduğu; gencimizin, kadınlarımızın yaşlarımızın vakit geçirebileceği çok önemli bir mekanı hemşerilerimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Karapınar'da geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Biz Karapınarımızın ihtiyacı olanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile bakanlığımıza bağlı 16 genel müdürlük bir başkanlıkla yapılması gereken her projenin arkasında olacağız, destekçisi olacağız. Karapınar'a 600 konut, 26 iş yeri kazandıracağız. Yatay mimariyle inşa edilecek. Ayrıca 8 hekimlik aile hekimliği ve yeni hastane binamızın hemen yanına da ek bina inşa edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili değil, diğer bakanlıklarla da koordineli olarak Karapınar'a hizmet etmek için gayret sarf edeceklerini belirten Bakan Kurum, "Bizim hemşerilerimizin sorunu olan, Karapınarımızın, Konyamızın sorunu olan ne var ise tüm bakanlıklarla ilgili ihtiyaçlar için her türlü desteği vermeye ve vermek için de koşturmaya biz and içtik. Her hizmet alanında Karapınar'ın yanında olacağız, Karapınarımızı İnşallah Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü haline getireceğiz. 600 hektarlık çok büyük devasa bir alana toplam 1000 megavat olan bir güneş enerji Santrali de bu topraklarda kuruluyor. Santralden elde ettiğimiz 1.7 milyar kilovatlık elektrik, Konyamızın tamamının elektrik ihtiyacını karşılayacak" diye konuştu.

ANGI: EN BÜYÜK DESTEĞİ KARAPINAR'DAN BEKLİYORUZ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Cumhur İttifakı olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, hep birlikte bu yolda yürüyoruz. Karapınar'da Mehmet Yaka, Büyükşehir'de Uğur İbrahim Altay başkanlarımız Cumhur İttifakı'nın adayları. Bu memleket için düşünen, Memleket İşi Gönül İşi diye düşünen insanlarla birlikte yürüyelim. Biz bu şehrin sevdalılarıyız. En büyük desteği Karapınar'dan istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAPINAR'A 40 MİLYON LİRALIK ALT YATIRIMI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Karapınarlılardan destek istedi. Başkan Altay, "Şimdi yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Bunun için sizin desteklerine ihtiyacımız var. Eski sebze pazarının olduğu bölgeye yeni bir katlı otapark kazandırıyoruz inşallah. Eski meteorolojinin bulunduğu yere yeni bir kültür merkezi kazandırıyoruz. Yayla yollarında kullanılmak üzere ilçe belediyemize kazandırılması için iki grayder veriyoruz. Yarım kalan yarı olimpik havuzu tamamlayacağız. 40 milyon liralık bir yatırımla yeni bir Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Allah'ın izniyle yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Karapınar'dan bu hizmetleri yapmamız için ahengi bozmamanızı istiyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Yaka'ya destek istiyoruz. Sayın Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize güçlü bir dekstek istiyoruz" diye konuştu.

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı sonrası esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Kurum ve beraberindekiler, Karapınar Belediyesi ortaklığıyla kurulan KARYEM'in açılışına katıldı. Bakan Kurum daha sonra STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: Bültenler