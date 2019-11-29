Haberler » Güncel » Bakan Kurum, KARDEMİR standını ziyaret etti - Haber

Bakan Kurum, KARDEMİR standını ziyaret etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Sabah gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi verildi.

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:34Bakan Kurum, KARDEMİR standını ziyaret etti

Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Sabah gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Zirvesi"ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi verildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı öncesinde KARDEMİR standını ziyaret eden Bakan Kurum'a çevre yatırımlarıyla ilgili bilgilerin verildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hüseyin Soykan, şirketin geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu plan kapsamındaki tüm çevre yatırımlarının tamamlandığını ve mart ayından itibaren Bakanlığa online veri akışının gerçekleştiğini ifade etti.


Türkiye, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
16:46 Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu İstişare Toplantısı
16:46 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi
16:45 Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı, restoran çatısına düştü
16:45 Balıkesir şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
10:17 İzmirli esnaftan 'Black Friday'e karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası
29.11.2019 16:46:23