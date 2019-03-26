Bakan Kurum Kartal'da Çöken Binanın Bulunduğu Yerde İncelemelerde Bulundu

Kaynak: İHA

Bakan Kurum Kartal'da çöken binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulunduBakan Kurum: "7 - 8 ay içerisinde vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da temel atılan bölgeyi inceledi İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın yerine yapılacak yeni binanın temelinin atıldığı bölgeyi inceledi. Bakan Murat Kurum; "İnşallah 7-8 ay içerisinde de sağlam güvenilir binalarını vatandaşlarımıza vermiş olacağız. Bu sağlam binalarda İnşallah Havva kızımız, Mahmut Tayyip oğlumuz, Mert oğlumuz oturacaklar, oynayacaklar, ders çalışacaklar" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın yerine yapılacak yeni binanın temelinin atıldığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, temeli dün atılan binanın olduğu bölge ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından Bakan Kurum, kentsel dönüşüm planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.Bakan Murat Kurum; "Etrafında bulunan 9 riskli binanın tespitini yapmak suretiyle ve onların da yıkımını yaparak vatandaşlarımızı mağdur etmeden, kiralarını, taşınma bedellerini ve yıkılan binalarda eşya yardımı yapmak suretiyle onların taşınma sürecini hep birlikte gerçekleştirdik. Zemin artı 5 katı geçmeyen yatay mimarı anlayışıyla bu projeyi 105 konut ve 20 dükkandan oluşan projeyi yapacağız. ve İnşallah 7 - 8 ay içerisinde de vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz. Amacımız yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz, onları e azından acılarını paylaşmak adına, bu süreçten mağduriyetlerini en az olmaları adına hızlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. Tabii kentsel dönüşüm hızlı yapılması gereken vatandaşlarla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde yapılması gereken iş. Burada da en güzel örneğini vatandaşlarımızla el birliği içerisinden bunu yaparak gösteriyoruz. 48 gün sonra temelimizi atıyoruz. İnşallah 7 - 8 ay içerisinde de sağlam güvenilir binalarını vatandaşlarımıza vermiş olacağız. Bu sağlam binalarda İnşallah Havva kızımız, Mahmut Tayyip oğlumuz, Mert oğlumuz oturacaklar, oynayacaklar, ders çalışacaklar. Biz bu mutlulukla inşallah Kartal'da ve bütün Türkiye'de hızlı ve kararlı bir şekilde bu kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yürütmek istiyoruz. Ben tekrar burada yaralı ailelerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kentsel dönüşüm siyasi malzeme yapılacak bir olay değildir. Bu süreci yönetmek zorundayız. Hedefimiz her yıl 300bin konut dönüştürmek suretiyle önümüzdeki 5 yılda 1.5 milyon o acil öncelikli, riskli binaların dönüşümünü yapmak istiyoruz. Bu alanda tüm valiliklerimize genelge gönderdik. Bu genelgede riskli alanların tespitini hızlı bir şekilde valilerimiz belediye başkanlarımız çalışıyor. Biz de bakanlığımız bunun yüzde 10 - 15'ini toplu konut idaresi başkanlığımız idaresiyle gerçekleştireceğiz. Geri kalanına ilişkin de iller bankası genel müdürlüğümüzde yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle 4 milyar liraya kadar kredi faizinde destek olacağız ve bu şekilde bugüne kadar yaptığımız kentsel dönüşümü artırarak hızlı şekilde yapmak istiyoruz" dedi. "Binalarımızın tamamını deprem riskinden kurtarmak istiyoruz" Ayrıca Bakan Kurum;" 105 konut yapıyoruz burada, 20 tane de ticarethane yapıyoruz. Konutlarımız zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde tasarlandı. Buranın silüetine kat yüksekliklerine uygun. Bu gördüğünü sağlam binalar daha öncesinde riskli bina tespiti yapıp bakanlığımızca dönüşümünü yaptığımız binalar ve bu adayı yeni yapacağımız binalarla birlikte tüm adamızı sağlam binaların olduğu sürece girmiş olacağız. Yüklenici firmanın yıl sonuna kadar süresi var fakat biz 7 - 8 aya kadar konutları bitirip vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Orhantepe'de riskli bina tespiti çalışmasını ücretsiz olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapıyorlar. Hızlı bir şekilde yapılıyor bu çalışma. Akabinde tüm vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde çoğunluğun sağlanması halinde buradaki yaptığımız uygulamanın bir benzerini Kartal'da Orhantepe'de diğer mahallelerde de yapmak istiyoruz. Aslında İstanbul'un tüm ilçelerinde yapmak istiyoruz. Buna ilişkin zaten Esenler'de Üsküdar'da Beyoğlu'nda Gaziosmanpaşa'da temelimizi attık ve diğer ilçelerde de süreç, yöneteceğiz ve İnşallah o acıları bir daha yaşamamak üzere binalarımızın tamamını deprem riskinden kurtarmak istiyoruz. Biz AK Parti iktidarları döneminde 17 yılda depreme karşı dayanıklı 840bin konut yaptık. Toplu konut dairesi başkanlığı eliyle tam 250 milyar liralık iş yaptık. Bunun içinde stadyumlar, hastaneler, eğitim alanları, spor alanları, millet bahçeleri ve parklar var. Bakanlığımız kentsel dönüşüm genel müdürlüğü eliyle 580 bin konutun dönüşümünü başlattık. Tam 10.5 milyar lira kentsel dönüşüme kira ve faiz desteği verdik ve kararlı bir şekilde 2013 yılında başlattığımız seferberliği yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şudur bize: bu ülkede deprem riski altında yaşayan hiçbir vatandaşımız kalmasın" ifadelerini kullandı.