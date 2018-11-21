Bakan Kurum, Kaş'taki Yapılara İlişkin Soruya Cevap Verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Kaş'taki yapılara ilişkin "2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz" dedi.
Kaş'ta kaçak yapılara ilişkin soruya Kurum, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz harekete geçti. Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığımız sahadalar. 2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz" yanıtını verdi. - ANKARA
Murat Kurum
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:04