Haberler » Güncel » Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü - Haber

Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile bir araya geldi.

10.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:10Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile bir araya geldi.
Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında Katar Belediye ve Çevre Bakanı Al Subaie'yi, Türkiye standında ağırlayarak bir süre görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre ve şehircilik alanında ikili ve bölgesel ekonomik iş birliği ve bunları geliştirmeye yönelik konular ele alındı.
Bakanlar ayrıca ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşme sonunda Kurum, mevkidaşına hediye takdimin etti.

Abdullah bin Abdulaziz, Murat Kurum, Katar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41 Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haber
16:40 DEAŞ'ın havaya uçurduğu El Nuri Camii yeniden onarılıyor - Haber
16:40 Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı - Haber
16:40 Eyüpsultan'da büfe sahibine silahlı saldırı kamerada - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:42:16