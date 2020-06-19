Bakan Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' dediği ve talimatlandırdığı süreçte bugüne kadar 1 milyon 387 bin konutun dönüşümünü sağladık.

19.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' dediği ve talimatlandırdığı süreçte bugüne kadar 1 milyon 387 bin konutun dönüşümünü sağladık. Her yıl 300 bin, 5 yılda ise acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmak istiyoruz." dedi.
Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Alaaddin Cephesi İyileştirme Proje Alanı'nda incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı.
Daha sonra Meram ilçesideki Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapılan çalışmaları yerinde gören Kurum, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Konya'da da kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini dile getiren Kurum, "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' dediği ve talimatlandırdığı süreçte bugüne kadar 1 milyon 387 bin konutun dönüşümünü sağladık. Her yıl 300 bin, 5 yılda ise acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Bu çerçevede Konya'da da kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:
"Hem Selçuklu hem Karatay hem de Meram ilçemizde birçok alanda dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Tabi bunlardan önemli bir tanesi de Şükran Mahallesi'ndeki dönüşüm projemizdir. Bu alan gerçekten Konya'nın merkezinde eski Konya diyebileceğimiz Mevlana Müzesi ile Alaaddin Bulvarı'nı bütünleştiren bir aks üzerinde duruyor. Mevlana Müzesi'ne gelen turistlerin hem müze etrafında hem de müzeden çıktıktan sonra şehrin merkezine gittiğinde bu kültür aksı içerisinde gezmesini, Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden istifade etmesini istiyoruz. Bu proje Konya'mıza değer katacak bir proje olacaktır. Yapmış olduğumuz proje eski Konya evlerini, eski Türk mimarisini, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtacak projeler olacak. Ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi değerleri gün yüzüne çıkaracak projeler olacaktır."
Kurum, daha sonra Mevlana ve Altın Çarşı Dönüşüm Proje Alanı'nı inceledi.
Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Dönüşüm, Konya, Güncel, Haber

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