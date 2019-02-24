Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm şehirler için çok büyük önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz" dedi.

Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi">

"ECDADIN BİZE BIRAKTIĞI DEĞERLERİ YANSITACAK"

Kentsel dönüşümün şehirler için çok büyük önem arz ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yaklaşık yüzde 10-15'ini 5 yıllık süreçte Bakanlığımız, Toplu Konut Başkanlığımız gerçekleştirecek. Yapacağımız projeler, Beyşehir Şehir Konağımız gibi yatay mimari esaslı bizim kültürümüzü, özümüzü, ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi">

"ŞU AN YENİLENMESİ GEREKEN 6,7 MİLYON KONUT VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda, 11 maddenin 8'inin bakanlığıyla ilgili olduğunu aktaran Kurum, şehirlerin 50 ve 100 yılını planlayacaklarını, bunun da vatandaşın içerisinde olduğu hakkaniyet ve rıza çerçevesinde olacağının altını çizdi.