Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Tek Taraflı Fesih Hakkını Getiren Bir Düzenleme Yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, kentsel dönüşüm projelerinde tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

"FİKİRTEPELİ MAĞDURLARIN SORUNLARINI DİNLEYECEĞİZ"

"İstanbul geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Konutlarımızı yıl sonuna kadar bitireceğiz. Birazdan Fikirtepe'ye gidip oradaki kentsel dönüşüm mağdurlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz.

"TEK TARAFLI FESİH HAKKINI GETİRECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış fakat müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya Bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz

"YETİŞİRSE SEÇİMDEN ÖNCE YAPILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bu çalışmayı yaptık. Ayrıntılarını görüştük. Yetişirse seçimden önce yetişmezse seçimden sonra yapılmasını öngörüyoruz."

Kaynak: AA