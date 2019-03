Kaynak: İHA

Bakan Kurum: "Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz"KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , "Birileri, Türkiye 'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyor. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya 'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde vatandaşlara hitap etti. İlk olarak Kulu'da halka hitap eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülke olarak 16 yılda her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayisinde bağımlıydık, ekonomide bağımlıydık, artık değiliz. Eskiden manşetlerle iktidarların değiştiği bir ülkeydik, siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik, şimdi milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye dur diyen bir ülkeyiz. Birileri, Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyor. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hamdolsun Konya'mız bu yatırımlardan payını aldı, daha da alacak. Türkiye tüm engellemelere rağmen; 17 yıldır başlattığı kutlu yürüyüşe tüm hızıyla, tüm kararlılığıyla, dev projeleriyle, yatırımlarıyla devam ediyor. Kutlu yürüyüşümüz, Cumhur İttifakı ile ülkemizin her noktasında ilerliyor. Şunu herkes bilsin, Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak, birilerinin kirli ittifakı gibi, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası, milletimizin birliği ve beraberliği, bayrağımız için, ezanlarımız için kuruldu. İnşallah bu ittifak 2053'ün, 2071'in temellerini atacak ve ilelebet devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli , kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye'nin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar" dedi."Gittiğimiz her yerde olduğu gibi, Kulu'da da milletimizin teveccühünü görüyoruz" diyen Bakan Kurum, "Kulu Organize Sanayi Bölgemizi tam kapasiteyle üretim faaliyetine geçirerek istihdam problemini ortadan kaldıracağız. Sanayi Kavşağını trafiğe açacağız. Ayrıca yüksek okulumuzun hem bölümlerini, hem de fakülte sayısını artırmak istiyoruz. Yurdumuzu yeniden faaliyete geçireceğiz. Öte yandan herkesin rıza göstereceği, kimsenin mağdur olmayacağı bir imar planı çıkaracağız. Gençlerimizin her türlü sportif faaliyetini destekleyeceğiz. Değirmenözü ve Alparslan Türkeş Parklarımızı genişleterek, Kulu'ya güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Düden Gölü ve Akgöl'ün Kulu'da kalan kısmındaki millet bahçesi talebini planlamamız içine aldık. Tuzyaka , Ömeranlı ve Karapınar mahallelerimizde de atıksu arıtma tesislerine başlıyoruz" dedi."İlçe belediye başkanlarımızın destekçisiyiz"Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde belediye başkanlarının her türlü projelerine destek olacaklarını söyledi. Altay, "Baştan beri söylüyoruz; üçlü olalım, güçlü olalım. 5 yılda Kulumuza 125 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Birçok altyapı problemini giderdik. Grup suyuyla ilçelerimizin, mahallelerimizin su sorunlarını çözdük. Şimdi İnşallah yeni projeler ve yeni bir başarı hikayesi yazmak için karşınızdayız" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı AK Parti Kulu Belediye Başkan Adayı Murat Ünver , hükümetin, Bakan Murat Kurum'un ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçede önemli yatırımları hayata geçireceklerini dile getirdi.Bakan Kurum'dan Cihanbeyli'ye müjdeDaha sonra Cihanbeyli'ye geçen Bakan Kurum, vatandaşlara doğal gaz müjdesi vererek, "Doğal gazı inşallah en yakın zamanda ilçemize getiriyoruz. Cihanbeyli'nin yıllardır hayali olan Organize Sanayi Bölgesi proje ve tahsisi işi tamamlandı. Cihanbeyli'mizi termal turizm merkezi haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin en büyük hayvan alım satım merkezini inşallah Cihanbeyli'ye inşa ediyoruz. TOKİ'miz eliyle konut yapımına dair taleplerinizi hızlıca yerine getiriyoruz. Cihanbeyli ve Gölyazı Mahallesinde atıksu arıtma tesislerini yapıyoruz. İmar planı revizyonunu da bitirdik. Şehir meydanı ile ilgili bir düzenleme yapılacak, ona destek olacağız. Şehir merkezinde de katları bir kat artırdık" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay da, "Cihanbeyli'mizin bizden bir arıtma talebi vardı. Bakanımızın talimatıyla Kulu ile birlikte 4 tane arıtma tesisinin hibe desteğini verdi, biz de ihalesini hazırlatıyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzu konusunda da Mehmet Kale başkanımızın talepleri vardı. Gönül rahatlığıyla sözünü verin dedik. Büyükşehir olarak Cihanbeyli'ye bugüne kadar 145 milyon liralık yatırım yaptık. Bundan sonra da Mehmet Kale başkanımızla birlikte Cihanbeyli'nin bütün sorunlarını çözmek için bu meydandan sizlere söz veriyoruz" dedi.Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de, merkezi hükümetten güç alarak, önümüzdeki bir 5 yıl daha halka hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. Programlara AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun Abdullah Ağralı , AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.