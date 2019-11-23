Haberler » Güncel » Bakan Kurum: 'Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin' - Haber

Bakan Kurum: "Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

23.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
"Milletin meclisinde Grup başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye karşı bize 20 yıl öncesini hatırlatan 'Bu kadına haddini bildirin' sözüne şahit oluyoruz. Bu sözle aslında CHP'nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış ve 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini hep birlikte tekrar görmüş olduk"
"Kimse parti içi hesaplaşmasına ne AK Parti'yi ne dünya lideri, mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"
Bakan Kurum:

Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Zengin, Murat Kurum, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 Kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
21:40 Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
21:36 Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
21:34 Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:42:03