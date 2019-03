Bakan Kurum: "Konutlara Tüm Türkiye'de 550 Binin Üzerine Başvuru Gerçekleşti"

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan toplu konut projelerine tüm Türkiye'de 550 binin üzerine başvuru gerçekleştiğini söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığının 'Basın Buluşması' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, "31 Mart seçimlerine giriyoruz. 31 Mart seçimleri hep söylüyoruz bu ülkenin beka meselesi. Bu ülkenin geleceği, şehirlerimizin geleceği. Konya olarak biz her zaman cumhurbaşkanımıza vefamızı gösterdik. Çünkü cumhurbaşkanımız sadece bu ülkenin değil tüm Müslüman ülkelerini, yardıma ihtiyacı olan tüm fakirlerin, tüm yetim çocukların, Arakan'ın, Filistin'in lideridir. Bu anlamda bu ülkedeki beka tüm orta doğuyu ilgilendiriyor. Tüm mazlum çocukları ilgilendiriyor, yetim çocukları ilgilendiriyor. Biz de Konya olarak her zaman cumhurbaşkanımıza vefamızı gösterdik. İnşallah 31 mart seçimlerinde de 31 ilçenin 31'ini de alarak, başkanımızın da ifade ettiği gibi bu güçlü kadrolarla biz şehrimize, tüm ilçelerimize hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."Konutlara tüm Türkiye'de 550 binin üzerine başvuru gerçekleşti"Konya'ya bugüne kadar 51 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Bu yatırımlara baktığımızda da altyapıdan üst yapıya birçok vatandaşımızın hayatını ilgilendiren sorunları çözmeye gayret gösterdik. İstihdama, tarıma, turizme destek olduk. Biliyorsunuz 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Onun ilk etabı olan 50 bin konutu açıkladık. Bu 50 bin konutluk proje çerçevesinde de Konyamıza ilk etapta 3 bin konut inşası yapıyoruz. Akabinde söz verdiğimiz gibi bin konut daha ekleyeceğiz. 4 bin tane sosyal konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın o konutlarına erişebilmesi için böyle bir projeyi cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde başlattık. 460 lira taksitle bu evleri vatandaşlarımız alabiliyorlar. 460 liradan başlıyor ve 240 aya varan vadeyle konutlara erişebiliyorlar. Tüm Türkiye'de 550 binin üzerine başvuru gerçekleşti, bu çok önemli bir sayı. İnşallah 2023 yılına kadar en az Toplu Konut Dairesi Başkanlığı eliyle en az 250 bin konut yapmayı hedefliyoruz. Ama bunun da üstüne inşallah çıkarak Cumhurbaşkanımızın talimatı olan bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmasın, riskli binada hiçbir vatandaşımız oturmasın talimatları çerçevesinde bu projeyi yürütüyoruz" şeklinde konuştu."Yılda 300 bin konut dönüştürülecek"Kentsel dönüşümle alakalı da tüm Türkiye'de acil öncelikli alanlardan başlamak suretiyle kentsel dönüşüm sürecini yönettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "1 buçuk milyon konutun dönüştürülmesi düşüncesiyle projelerimizi hızlı bir şekilde başlattık ve her yıl 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümde gittiğimiz illerde ziyaretlerde de gördük ki bazı kentsel dönüşümlerde vatandaşlarımız mağdur oldular. Mağduriyetin sebebi iki taraflı ama bu mağduriyetleri gidermek adına hem yüklenicileri hem vatandaşlarımız korumak adına kentsel dönüşümle ilgili düzenlemeler yaptık. Mecliste ve vatandaşlarımızı bu mağduriyetinin engelleyecek düzenleme ile birlikte kentsel dönüşümde daha hızlı bir yol alacağımızı umuyoruz. Buna ilişkinde yılda 300 bin konut dönüştürüp o 300 bin konutun yüzde 10 ila 15'ini Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız eliyle kalanı da yerel yönetimlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz ve yerel yönetimlerimize de İller Bankası kanalıyla yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle bu dönüşümlere katkı sağlayacağız" dedi."Mevlana Müzesi ise Kapu Cami arasındaki aksı açacağız"Bakan Kurum, "Tarihi mekanların yenilenmesi projesi bizim kentsel dönüşümdeki diğer önemli ayağımız. Bu anlamda da Konya Mevlana Meydanı'ndaki Mevlana Müzemizle Kapu Cami arasındaki aksı açacağız ve oradaki turizm alanını ve oradaki tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak çok önemli bir kentsel yenileme projesi de yapacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla bu alan kentsel yenileme alanı ilan edildi ve burayı da büyükşehir belediyemizle birlikte yürütmek suretiyle, o bölgede esnafımızla el ele, vatandaşımızla el ele, onların rızası çerçevesinde önemli bir kentsel dönüşüm projesi yapacağız. Bu anlamda da Konya'ya gelen turist sayısını artıracağımız, istihdamı artıracağımız çok önemli bir meydan projesini Konyamıza kazandırmış olacağız ve bunu da vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yapacağız. Bazen 1 liralık iş yaparsınız 100 liralık liralık karşılığı olur, işte bu iş öyle bir iş. Bu işli hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz" diye konuştu."Sulama projemiz var ki bu Konya için çok hayati önem taşıyor"Altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Alt yapıyla alakalı bizim hedefimiz 2023 yılına geldiğinde tüm şehirlerdeki düzenli depolama tesislerinin yüzde yüz nüfusumuza hizmet edilecek şekilde yapılması. Arıtma tesislerimizi yine yaptığımızda o çevreye, doğaya daha saygılı şehirlerimiz için mücadele etmemiz, Konyamızın tarımı için genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimizle beraber takip ettiğimiz bir sulama projemiz var ki; bu Konya için çok hayati önem taşıyor. Metro projemiz devam ediyor. Çevre Yolu projemiz devam ediyor ve altyapıya ilişkin bu güne kadar İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla 1 katrilyonluk iş tamamlandı ve 27 adet 216 milyon liralık işimizde devam ediyor. En son Uğur Başkanımızın açıkladığı bir banliyö hattı var. Banliyö hattındaki araç alımı içinde yaklaşık 27 milyon avro, 160 milyon lira kredi desteğini de büyükşehrimize vereceğiz ve uzun vadede 5 yıl ödemesiz, 15 yıl vadeli bu krediyle o araçlarımızı da temin edeceğiz ve vatandaşımıza ulaşımlarını daha iyi şartlarda yapabilmesi için bu imkanı da sunmuş olacağız" dedi."Tevazudan, samimiyetten uzaklaşıyorsam vatandaşımız bana da hesap sorsun"Bakan Kurum, "Konya'ya vefamızı göstermek zorundayız. Konya'ya hizmet etmek zorundayız. Konya Anadolu Selçuklu başkenti. Konya tüm Anadolumuzu ilgilendiren ve buradan tüm Türkiye'ye mesaj veren ilimizdir. Biz de Konya'nın evladı, Mevlana'nın torunları olarak inşallah 1 Nisan sabahı Bismillah diyerek, artık belediye başkanlarımızla el birliği içerisinde gideceğimiz ve büyükşehir belediyemizin çatısı altında ilçe belediye başkanlarımızla el birliği içerisinde, uyum içerisinde... Burada paylaşamayacak hiçbir şey yok. Bu işleri herkes bir kenarından tutarak, bizim milletimiz seçti geldi bizim görevimiz herkesle uyum içerisinde olmak, herkesin gönlüne girmek, herkesin kalbine girmek. Tevazu içerisinde diyoruz, samimiyet içerisinde diyoruz… İnanın ben de bir Konyalı olarak eğer bu tevazudan, samimiyetten uzaklaşıyorsam vatandaşımız bana da hesap sorsun. Belediye başkanımızdan da hesap sorsun, milletvekilimizden de hesap sorsun. Biz bu anlayışımızı yitirmeden inşallah 1 Nisan sabahı bütün ilçelerimizde bu hizmet anlayışıyla, vatandaşlarımıza uzanmak suretiyle gecemizi gündüzümüze katarak ekipçe çalışmak istiyoruz. Konyalı hemşehrilerimden de isteğim, buradan rekor bir oyla, gerçekten bu anlayışa değecek, bu anlayışı sandığa yansıtacak, o zillet, illet ittifakına sandıkta gerekli mesajı verecek, terör örgütüyle kol kola girenlere gerekli mesajı verecek ve sandıkta rekor bir oyla her zaman olduğu gibi Konyamız cumhurbaşkanımızın, liderimizin arkasında duracaktır ve bizi 1 Nisan sabahı vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hizmet etme yolunda gecemizi gündüzümüze katarak hizmet edeceğiz diyorum" dedi."Bütün derdinmiz ve çabamız aslında bu ülke için"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise, "Seçime çok az bir süre kaldı artık çalışmalarımız son noktaya kadar geldi. Sadece Konyamız için değil Türkiyemiz için dünyaya umut olmuş bir davanın peşinde olduğumuz için şükrediyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyükşehir belediyesi ile beraber 32 belediyenin inşallah biz Ak belediyecilik ve Cumhur İttifakı'nın belediyeciliğiyle oluşturacağımıza inanıyoruz. Bütün derdimizin ve çabamızın aslında bu ülke için olduğunu defalarca söyledik" diye konuştu.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 2 buçuk aydır sahalarda olduklarını belirterek, "Çok yoğun bir çalışma içerisinde tüm seçmelere tüm Konyalılara ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Amacımız 31 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla seçimi kazanmak ve büyükşehirde en büyük oyu alabilmek" şeklinde konuştu.AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Seçim sürenin başından bu yana kadar Konyamıza seçim çalışmaları dolayısıyla her gelişinde gittiğimiz her ilçemizde pek çok önemli geçmişten gelen problemlerin çözümü noktasındaki gayretler için kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tüm ekip halindeki saha çalışmalarımızın artık sonuna geldi. İnşallah bugün ve yarın yapacağımız çalışmalar sanıkta bereketlenir" ifadelerini kullandı. - KONYA