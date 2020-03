Bakan Kurum: "Konya, Cumhurbaşkanımızın 18 yıldır hep arkasında durdu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya 'nın 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız da büyük bir vefa örneği göstererek 18 yıldır, Konyamızın tüm yatırımlarını yakından takip ediyor, bizlere talimat veriyor. Çünkü bizim anlayışımızda esas olan dosta vefa göstermektir" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Medya Buluşmaları kapsamında Selçuklu Kongre Merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi. Konya protokolünün de katıldığı programda konuşan Bakan Murat Kurum, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlara değinerek, "Mehmetçiklerimizin verdiği mücadelede hakikaten tarihimizin en büyük mücadelelerinden biri oldu. Tabii bu süreçte pek çok acıyı da yaşadık. Şehitlerimiz oldu. Şehit cenazelerimiz de gösterdi ki, bu ülkenin her ferdi birlik beraberlik içerisinde hareket ediyor. Bakın daha dün Selçuklu Tepekent'te Şehit Bayram kardeşimizin cenazesine tam 40 bin Konyalı katıldı. Konya şehidine sahip çıktı. Hep beraber şehidimizi dualarla son yolculuğuna uğurladık. Ben bu vesileyle bu vatan uğruna, dinimiz, bayrağımız, ezanımız, milletimiz, devletimiz uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.Ülke tarihi olarak terörden ekonomiye, politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar en kritik meselelerle karşı karşıya kalındığını ve büyük mücadeleler verildiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıldığını kaydetti. Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü; "Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de mücadele etmezsek bugün vermediğimiz harekatı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü yazılan ve oynanan bu kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Bizleri hedeflerimizden uzaklaştırmak, millete olan hizmetlerimizi durdurmak, geleceğimizi ipotek altına almaya çalışanlara karşı her alanda, her anlamda güçlü bir duruş sergilemek zorundayız.""Konyamızda 4 bin yeni konut inşa edeceğiz"Bakan Murat Kurum, Konya projeleri içinde yer alan TOKİ çalışmaları ve sosyal konutlar kapsamında 600 milyon lira değerindeki 2 bin 964 konutluk projenin devam ettiğini, Sarayönü Ladik'te, Ereğli Orhaniye'de, Kadınhanı ilçesinde konutların tamamlandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 100 bin sosyal konut proje dahilinde Konya'da 4 bin yeni konut inşa edileceğini anımsatan Bakan Kurum, "Selçuklu'da bin 717, Meram'da 609, Beyşehir'de 500, Altınekin'de 204, Ereğli'de 300, Halkapınar'da 150, Tuzlukçu'da 120, Cihanbeyli ve Emirgazi'de 200'er adet olmak üzere 9 proje gerçekleştiriyoruz. 100 bin konutumuzun kura çekimlerini başlattık. İnşallah bu konutlarımızın inşaatlarını da en kısa sürede başlatarak Konyalı hemşerilerimiz yeni yuvalarına kavuşturacağız. Bu arada ASELSAN Konya yatırımı için hazineye devredilen 1.5 milyon metrekarelik alan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. 700 milyon dolarlık yatırım yapılacak bölgede tam 4.000 kişi istihdam edilecek. Konya ileri teknolojide merkez şehir olacak" diye konuştu."Bizim anlayışımızda esas olan dosta vefa göstermektir"Bakan Murat Kurum, tüm projelerin hayata geçirilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'ya verdiği özel ilgisine borçlu olduklarını vurgulayarak, "Konya Cumhurbaşkanımızın 18 yıldır hep arkasında durdu. Cumhurbaşkanımız da büyük bir vefa örneği göstererek 18 yıldır, Konyamızın tüm yatırımlarını yakından takip ediyor, bizlere talimat veriyor. Çünkü bizim anlayışımızda esas olan dosta vefa göstermektir. Zaten Konya demek, dünya mazlumlarının hamisi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a vefa demektir. Davamıza sadakat demektir. Konya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhurbaşkanımızın ve hedeflerinin yanında olacaktır. Allah'ın izniyle, bundan sonra da hedeflerimize, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da konuşmasında, iktidarları döneminde önceliklerinin insana hizmet etmek olduğunu, millete hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, "Selçuklu'ya başkentlik yapmış, tarımda, sanayide büyük atılım içerisinde olan, çok güzel, hoşgörülü, sevgi dolu insanların yaşadığı Konyamız atılımlarına son hız devam ediyor ve edecek" dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Konya'yı hep birlikte 2023' hazırlıyoruz. Bu dönemin ruhu birlik ve beraberlik. Bakanımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve belediye başkanlarımızla Konya'nın tüm projelerini yakından takip ediyor ve 2023'e Konya'yı dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmak için çaba sarf ediyoruz" dedi. - KONYA