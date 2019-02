Bakan Kurum Konya'da

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisinin yayınladığı seçim manifestosuna değinerek, "Sloganları, 'Mart'ın sonu bahar.' Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki bu Mart'ın sonunda görsün" dedi.Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Bakan Kurum ilk olarak partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı. Burada konuşan Kurum, göreve geldikleri andan itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun bir şekilde şehirleri ziyaret ettiklerini belirterek, bugüne kadar 40'ın üzerinde şehre 100 değişik ziyarette bulunduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Bu ziyaretler çerçevesinde şehirlerin alt yapısından üst yapısına, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtma tesisinden düzenli depolama tesislerine kadar her türlü projeyi gidip yerinde, belediye başkanlarımızla, valilerimizle birlikte istişare ediyor, yine aynı masada karar vermek suretiyle de çözüm buluyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden bizim anladığımız bu; etkin, hızlı, verimli bir şekilde çalışmak" dedi."Konya'nın birliğini, beraberliğini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya göstereceğiz"24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu ve bu Cumhur İttifakı üzerinden seçimlere katıldıklarını dile getiren Bakan Kurum, bu ittifakın masa başında kurulmuş bir ittifak olmadığını kaydetti. Bakan Kurum, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi esnasında vatanın, milletin, bayrağın bütünlüğü için sahada mücadele edilmiş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifak inşallah ülkemizin 2053'ünü, 2071'ini ve 100 yıllık sürecini teminat altına alacak çok önemli bir ittifaktır. Çünkü bu ittifakın içinde gönül vardır, bu ittifakın içinde birlik vardır, beraberlik vardır, vatan sevgisi vardır. O yüzden bizim bu ittifakla ilgili Konya'da da Milliyetçi Hareket Partisi bize her türlü desteği verdi ve en son ki seçimlerimizde yüzde 75 oy aldık. İnşallah 31 Mart seçimlerinde bu oydan çok daha yukarı bir oy almak suretiyle Konya'nın birliğini, beraberliğini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya göstereceğiz" şeklinde konuştu."AK Parti'nin hamurunu bu millet yoğurdu"Türkiye'nin son 16 yılda çok büyüdüğünü vurgulayan Bakan Kurum, "Türkiye ekonomisi şu an itibariyle Avrupa'nın 6., dünyanın 17. ekonomisi haline geldi ve 16 yıldır AK Parti iktidarıyla birlikte sokaklarımız, okullarımız, hastanelerimiz, yollarımız, birçok şeyimiz değişti. Kişi başı gelirimiz arttı, evlerimizdeki yaşam kalitesi, ilçelerimizdeki, köylerimizdeki yaşam kalitesini, her şeyi arttırdık ve aslına bakarsanız bunu arttıran da sizlersiniz. Çünkü 16 yıldır AK Parti iktidarına, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiniz. AK Parti'nin hamurunu bu millet yoğurdu, kumaşını bu millet dokudu. Neşet Ertaş diyor ki, 'aşk ile yürüyen yorulur mu?' Biz bu işi gönülden yapıyoruz, bu işi aşkla yapıyoruz, sizlerin desteğiyle yapıyoruz, dolayısıyla yorulmadık, yorulmayacağız" ifadelerini kullandı."Bu ülke CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki bu Mart'ın sonunda görsün"Cumhuriyet Halk Partisinin yayınladığı seçim manifestosuna da değinen Bakan Kurum, "Sloganları, 'Mart'ın sonu bahar.' Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki bu Mart'ın sonunda görsün. Biz onların belediyecilik kariyerini, belediyecilik karnesini biliyoruz, ikisi de sıfır. 1994'te Cumhurbaşkanımız İstanbul'a geldiğinde çöp, çukur, çamurla uğraştı ve gördü ki Haliç temizlenebiliyor, vatandaşımıza o çöp dağlarını bıraktıkları şehir temizleniyor, şehrin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanabiliyor ve sosyal belediyecilikle herkese dokunabiliyorsunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin milletimiz nezdinde bıraktığı iz çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Biz gönül belediyeciliğine talibiz, biz vatandaşımızın gönlüne talibiz, kalbine talibiz, herkese dokunmaya talibiz. Cumhurbaşkanımız bizim manifestomuzu açıkladı. 11 maddelik manifestomuz vardı ve bu manifestonun yaklaşık 8 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla alakalı. Bu maddeler çerçevesinde artık biz şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacağız ve bu planlar hakkaniyet çerçevesinde vatandaşımızın da içinde olduğu rıza çerçevesinde olacak. Bu planlar içinde şehrin alt yapısı, üst yapısı, düzenli depolama tesisleri, bertaraf tesisleri gibi bir sürü alt yapı ve üst yapı projeleri bu planlama içerisinde olacak. Tüm şehre ilişkin bir mekansal plan yapacağız ve bu plan içerisinde tarım alanları, turizm alanları hepsi ayrı ayrı belirtilecek ve bu planlara şehir 50 yıl, 100 yıl inşallah uyacak. Geleceğin Türkiye'si için geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, güzel şehirler, güzel memleketler bırakmak için bu planlamayı yapacağız. İnşallah şehirlerimiz için bu planlamayı hakkaniyet çerçevesinde yapacağız" diye konuştu."Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut var"Kendileri için kentsel dönüşümün çok büyük önem arz ettiğimi ve şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut bulunduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Bu konutların yılda 300 bin tanesini yapmak üzere ilk 5 yılda, 2023 yılına kadar 1.5 milyon dönüştürülmesi gereken, acil konutlarımızı dönüştüreceğiz. Buna ilişkin 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde valilerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte şehrin öncelikli, acil dönüştürülmesi gereken riskli alanlarını belirlemek suretiyle bu alanlardan başlayarak dönüşüm işini gerçekleştirecekler" ifadelerine yer verdi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, bir aydır sahada olduklarını belirterek, "İlk açıklanan belediye başkanı olarak ben bir miktar yalnız çalıştım ama sonra arkadaşlarımız ilave oldular. İlçe belediye başkan adaylarımızla birlikte sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz hanım kardeşlerimiz. Bugün bizleri de yalnız bırakmadılar kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ne zaman nereye gitsek hep sizleri yanımızda hissediyoruz. ve tabii ki gençlerimiz her zaman coşkuyla teşkilatımızda çok önemli işler yapıyorlar. İnşallah Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışıyla birlikte bu iş daha kurumsal hale gelecek. Konya önemli bir seçim zamanında ve bütün gözler Konya'da adeta. Konya'da sonuçların ne olacağı merakla bekleniyor. Çünkü Konya her zaman Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye yüksek desteği verdi. Bildiğiniz gibi 31 ilçemizin 26'sında AK Parti ile 5 ilçemizde de Milliyetçi Hareket Partisinden adaylarla seçime gidiyoruz. Hedefimiz 31 ilçede Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarını seçtirmek ve büyükşehirde Türkiye'de en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanımıza Konya'dan büyük bir destek vermeyi arzu ediyoruz" dedi.Açılışta konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Bir tarafta AK Parti Hükümetimiz diğer tarafta yerel yönetimlerde AK Partinin belediyecilik anlayışı 15 yıldır şehrimize büyük hizmetleri ortaya koydu, büyük projeleri gerçekleştirdi. Geçmişte 5 yıllık bir döneme bir alt veya üst geçit sığdıranlar bugün kalkıp bazı şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu dönemde yapılan bunca ulaşım projelerini tek tek saymaya kalksak saatler sürer. İlçelerimize hakeza son 5 yılda büyükşehrimizle birlikte büyük hizmetlere imza atıldı, işte biz bunun devamını istiyoruz. Onun için de 31 ilçede Cumhur İttifakı hep birlikte kol kola seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz inşallah bu seçim koordinasyon merkezimizde 31 Mart akşamında 31 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanmış olması" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindeki protokol üyeleri Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. - KONYA