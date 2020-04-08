Bakan Kurum: Maske ve eldiven atıkları 'evsel atık' olarak belediyeye teslim edilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıklarının, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra 'evsel atık' olarak belediyeye teslim edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik farklı ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek, yeni tedbirler aldıklarını bildirdi. Bu atıkların bertarafında '72 saat' kuralı getirdiklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Maske-eldiven atıkları; kurum ve işletmelerin bina giriş-çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 'evsel atık' olarak belediyeye teslim edilecek. Ev ve iş yerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra 'evsel atık' olarak belediyeye teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak."

Öte yandan, maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin hazırlanan genelgenin, bakanlıklara ve 81 valiliğe gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA