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Bakan Kurum, Moldovalı mevkidaşı Ion Perju ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Moldova Tarım, Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı Ion Perju ile bir araya geldi.

10.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:14
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım, Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı Ion Perju ile bir araya geldi.
Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında mevkidaşını, Türkiye standında ağırlayarak bir süre görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ve Moldova arasında çevre ve şehircilik alanında ikili ve bölgesel ekonomik iş birliği ve bunları geliştirmeye yönelik konular ele alındı.
Bakanlar, Gagavuz Özerk Yeri'nde yaşayan Gagauz Türklerinin durumu, buranın kalkınması için yapılacak çalışmalar ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Görüşme sonunda Kurum, mevkidaşına hediye takdim etti.
Bakan Kurum, Moldovalı mevkidaşı Ion Perju ile görüştü

Murat Kurum, Moldova, Güncel

Kaynak: AA


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