Bakan Kurum, örnek dairenin tüm ayrıntılarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bizmişen bölgesinde yapımı süren deprem konutlarında hazırlanıp eşyaları yerleştirilen örnek daireye girerek her ayrıntıyı tek tek inceledi.

Bakan Kurum, örnek dairenin tüm ayrıntılarını inceledi
30.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bizmişen bölgesinde yapımı süren deprem konutlarında hazırlanıp eşyaları yerleştirilen örnek daireye girerek her ayrıntıyı tek tek inceledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında başlanılan konutların yapım aşamasını yerinde incelemek için kente geldi. Sabah saatlerinde gelen, ihalesi yapılarak inşaa aşamasına geçen konutların yapıldığı mahalleleri tek tek gezen Bakan Kurum, Bizmişen bölgesine de gitti. Burada Kurum, depremden hemen sonra yapımına başlanılan 39 bloktan oluşan yaklaşık yüzde 50'sinin kaba inşaatı tamamlanan 786 konutun tamamlanması için süren çalışmaları da yerinde gördü. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra eşyalarıyla birlikte hazır hale getirilen örnek konuta geçti. Örnek konuta giren Bakan Kurum, mutfaktan, oturma odasına kadar her alanı tek tek inceledi.
Bakan Kurum'a, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, TOKİ ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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