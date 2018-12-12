Bakan Kurum Polonya'da

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:50



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:50

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'na (COP24) katılmak için geldiği Polonya'nın Katoviçe kentinde COP 24 Başkanı ve Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka ile bir araya geldi.Kurum, 24. Taraflar Konferansı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için ikili görüşmeler gerçekleştirerek, Türkiye'nin taleplerini paylaştı.İlk olarak Türkiye Standı'nda Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Malik Amin Aslam ile görüşen Kurum, ardından COP 24 Başkanı Kurtyka'yı kabul etti.Bakan Kurum'un konferansta Türkiye'nin Yeşil İklim Fonu ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile yürüttükleri ortak projelerde yer alabilmesine ilişkin kararın Polonya'da alınması konusunda Başkanlığın desteğinin ve çabalarının son güne kadar devam etmesi temennisinde bulunduğu öğrenildi.Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin hakkaniyetli bir konuma sahip olması için gereken kararın alınmasının, 24. Taraflar Konferansı'nın başarısını taçlandıracağı, aksi halde 2020 sonrası, Paris Anlaşması'nın ruhuna aykırı biçimde Türkiye'nin geride bırakıldığı bir dönem olacağına işaret edildi.Murat Kurum'un temaslarının ardından yurda döneceği öğrenildi.